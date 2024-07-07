Які кораблі загарбників ще є в тимчасово окупованому Криму

Порт Феодосія. Фото: РосЗМІ

В окупованому Криму залишилися здебільшого судна забезпечення, які не несуть серйозної загрози: серед яких військові буксири та невеликі одиниці, призначені для протидиверсійної боротьби. Та їх періодично виявляються та знищуються ГУР (Головне управління розвідки) за допомогою дронів.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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"Наразі в Криму немає жодного ракетоносія. Усього в Чорному морі є вісім ракетоносіїв: три підводні човни проєкту "Варшавянка" (636-й проєкт), два з яких періодично виходять в море, а один, можливо, знаходиться на обслуговуванні, та п’ять надводних кораблів — три проєкту "Буян-М" і два фрегати, "Макаров" і "Ессен", — повідомив військовий.

Він також зазначив, що загалом бойовий склад Чорноморського флоту РФ був понад 80 одиниць, третина з них фактично вже не існує. І те саме стосується десантних спроможностей. Великих десантних кораблів вони втратили чотири одиниці.

"Їх залишається в строю п’ять. Тобто, якщо брати компоненту, яка відповідає за амфібійні операції, то вона фактично виведена з ладу", – каже Плетенчук.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

Доля захоплених українських кораблів

Окрім цього, за словами Дмитра Плетенчука, після окупації Криму росіяни розграбували українські кораблі, які базувалися в Криму. Зараз вони використовують їхні компоненти для своїх суден. Деякі захоплені судна використовували як мішені для стрільб, інші порізали на металобрухт. Деякі з них взагалі зазнали "фантастичних" перетворень.

"Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Дев'ять років поспіль виносили все, що могли з нього винести, на десятий рік зрозуміли, що його відновити буде легше, ніж ВДК "Мінськ" такого самого 775-го проєкту. І навіть у них була така ідея перейменувати його неформально і "продати" це своїй внутрішній аудиторії як відновлення ВДК "Мінськ", — повідомив речник.

Нагадаємо, станом на сьогодні, споряджені ракетоносії ворога спостерігаються тільки у Середземному морі. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування.