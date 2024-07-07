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Российский флот в оккупированном Крыму — какие остались корабли и их судьба

7 июля 2024 12:52
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Какие корабли захватчиков еще есть во временно оккупированном Крыму
Порт Феодосия. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В оккупированном Крыму остались в основном суда обеспечения, которые не представляют серьезной угрозы: среди них военные буксиры и небольшие единицы, предназначенные для противодиверсионной борьбы. И их периодически выявляются и уничтожаются ГУР (Главное управление разведки) с помощью дронов.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"В настоящее время в Крыму нет ни одного ракетоносителя. Всего в Черном море есть восемь ракетоносителей: три подводные лодки проекта "Варшавянка" (636-й проект), две из которых периодически выходят в море, а одна, возможно, находится на обслуживании, и пять надводных кораблей — три проекта "Буян-М" и два фрегата, "Макаров" и "Эссен", — сообщил военный.

Он также отметил, что в общей сложности боевой состав Черноморского флота РФ был более 80 единиц, треть из них фактически уже не существует. И то же касается десантных возможностей. Большие десантные корабли они потеряли четыре единицы.

"Их остается в строю пять. То есть, если брать компонент, отвечающий за амфибийные операции, то он фактически выведен из строя", — говорит Плетенчук.

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Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

Судьба захваченных украинских кораблей

Кроме этого, по словам Дмитрия Плетенчука, после оккупации Крыма россияне разграбили базировавшиеся в Крыму украинские корабли. Сейчас они используют их компоненты для своих судов. Некоторые захваченные суда использовали в качестве мишени для стрельб, другие порезали на металлолом. Некоторые из них вообще претерпели "фантастические" преобразования.

"Большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Девять лет подряд выносили все, что могли из него вынести, на десятый год поняли, что его восстановить будет легче, чем ПДК "Минск" такого же 775-го проекта. И даже у них была такая идея переименовать его неформально и "продать" это своей внутренней аудитории как возобновление ПДК "Минск", — сообщил представитель ВМС.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования.

Одесса Крым Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы Дмитрий Плетенчук угроза кораблей

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