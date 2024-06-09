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Російський Су-57 на початку війни втік з Одеси, — Братчук про ураження літака

9 червня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російський Су-57 залітав до Одеси, — Братчук
Російський Су-57 в небі. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російський винищувач Су-57, який мав бути невидимим для систем ППО, був помічений та супроводжений українськими військовими під час свого першого польоту над Одесою. Літак змушений був повернутися назад.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Це той самий російський літак якогось там п'ятого покоління і має бути невидимим для систем протиповітряної оборони. І саме під час першого польоту тоді наші сили ППО його не просто помітили, а й супроводжували весь час його польоту", — сказав військовий.

За словами Братчука, усвідомивши, що його бачать, Су-57 був змушений повернутися назад. та більше у повітряний простір Одещини він не залітав. 

Ураження Су-57

Нагадаємо, 8 червня 2024 року на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії був уражений багатоцільовий винищувач Су-57, що належить державі-агресорці. Це сталося на відстані 589 км від лінії бойового зіткнення.

Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі, опубліковані у Telegram-каналі Головного управління розвідки України. На знімках видно, що 7 червня Су-57 стояв цілий, але вже 8 червня біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями від пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Що відомо про Су-57

Су-57 ― найсучасніший російський винищувач, здатний застосовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні РФ перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Також ми повідомляли, що авіаційний патруль Північноатлантичного Альянсу протягом минулого тижня тричі супроводжував російські військові літаки. Вони порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

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війна
Одеська ОДА
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