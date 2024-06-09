Российский Су-57 залетал в Одессу, — Братчук

Российский Су-57 в небе. Фото иллюстративное: РосСМИ

Российский истребитель Су-57, который должен быть невидим для систем ПВО, был замечен и сопровожден украинскими военными во время своего первого полета над Одессой. Самолет вынужден был возвратиться назад.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Российский Су-57 над Одесчиной

"Это тот же российский самолет какого-то пятого поколения и должен быть невидимым для систем противовоздушной обороны. И именно во время первого полета тогда наши силы ПВО его не просто заметили, но и сопровождали все время его полета", — сказал военный.

По словам Братчука, осознав, что его видят, Су-57 вынужден был вернуться назад. Больше в воздушное пространство Одесчины он не залетал.

Поражение Су-57

Напомним, 8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен многоцелевой истребитель Су-57, принадлежащий государству-агрессору. Это произошло в 589 км от линии боевого столкновения.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме, опубликованные в Telegram-канале Главного управления разведки Украины. На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоял целый, но уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна от пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Что известно о Су-57

Су-57 — самый современный российский истребитель, способный применять для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении РФ находятся считанные единицы боевых самолетов.

Также мы сообщали, что авиационный патруль Североатлантического Альянса в течение прошлой недели сопровождал российские военные самолеты трижды. Они нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.