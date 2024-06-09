Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российский Су-57 в начале войны сбежал из Одессы, — Братчук о поражении самолета arrow

Российский Су-57 в начале войны сбежал из Одессы, — Братчук о поражении самолета

9 июня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российский Су-57 залетал в Одессу, — Братчук
Российский Су-57 в небе. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российский истребитель Су-57, который должен быть невидим для систем ПВО, был замечен и сопровожден украинскими военными во время своего первого полета над Одессой. Самолет вынужден был возвратиться назад.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Российский Су-57 над Одесчиной

"Это тот же российский самолет какого-то пятого поколения и должен быть невидимым для систем противовоздушной обороны. И именно во время первого полета тогда наши силы ПВО его не просто заметили, но и сопровождали все время его полета", — сказал военный.

По словам Братчука, осознав, что его видят, Су-57 вынужден был вернуться назад. Больше в воздушное пространство Одесчины он не залетал.

Поражение Су-57

Напомним, 8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен многоцелевой истребитель Су-57, принадлежащий государству-агрессору. Это произошло в 589 км от линии боевого столкновения.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме, опубликованные в Telegram-канале Главного управления разведки Украины. На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоял целый, но уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна от пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Что известно о Су-57

Су-57 — самый современный российский истребитель, способный применять для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении РФ находятся считанные единицы боевых самолетов.

Также мы сообщали, что авиационный патруль Североатлантического Альянса в течение прошлой недели сопровождал российские военные самолеты трижды. Они нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

самолет
Одесса
Одесская область
война
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку