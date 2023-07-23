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Росію за удари по Одесі можуть виключити зі складу ЮНЕСКО, — Труханов

23 липня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росію за удари по Одесі можуть виключити зі складу ЮНЕСКО
Наслідки руйнування у храмі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час нічної масованої атаки на Одесу росіяни цілеспрямовано намагалися знищити не тільки інфраструктуру, яка працювала у зерновій угоді, але й постраждало багато цивільних об'єктів. Зокрема, у місті сильно пошкодженні будівлі музеїв та інших культурних пам'яток.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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За його словами, росіяни навмисно били по історичному центру, ігноруючи будь-які заяви ЮНЕСКО. Таким чином вони намагаються продемонструвати свою байдужість до заяв міжнародних організацій.

"Духовність, культура і наука — це те, що ми побачили. Ця нація (росіяни. — Ред.) казала, що вони цивілізовані люди. От ми й побачили їхню цивілізованість, коли порушується конвенція ЮНЕСКО, у якій вони підписали документ про запобігання заподіяння умисної шкоди пам'яткам культурної спадщини", — сказав Труханов.

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Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Також мер повідомив, що він звернувся до ЮНЕСКО з заявою про виключення Росії з міжнародної організації через те, що вони не виконують своїх прямих зобов'язань перед нею. Остаточного рішення щодо цього наразі немає. 

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

 

 

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