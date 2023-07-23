Россию за удары по Одессе могут исключить из состава ЮНЕСКО

Последствия разрушения храма. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной массированной атаки на Одессу россияне целенаправленно пытались уничтожить не только работавшую в зерновом соглашении инфраструктуру, но и пострадали многие гражданские объекты. В частности, в городе сильно повреждены здания музеев и других достопримечательностей.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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По его словам, россияне намеренно избивали по историческому центру, игнорируя любые заявления ЮНЕСКО. Таким образом они пытаются продемонстрировать свое безразличие к заявлениям международных организаций.

"Духовность, культура и наука — это то, что мы увидели. Эта нация (россияне. — Ред.) говорила, что они цивилизованные люди. Вот мы и увидели их цивилизованность, когда нарушается конвенция ЮНЕСКО, в которой они подписали документ о предотвращении нанесения умышленного вреда памяткам архитектурного наследия", — сказал Труханов.

Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Также мэр сообщил, что он обратился в ЮНЕСКО с заявлением об исключении России из международной организации из-за того, что они не выполняют свои прямые обязательства перед ней. Окончательного решения по этому поводу пока нет.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".