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Розголошення інформації про роботу ТЦК — як можуть покарати

7 листопада 2024 20:06
Рвачова Анастасія - редактор
Покарання за фейки: що потрібно робити з адміністраторами анонімних Telegram-каналів
Блокпост ТЦК на дорозі. Фото: КВМА
Рвачова Анастасія - редактор

Під час війни в Україні зʼявилося досить багато анонімних Telegram-каналів, які публікують інформацію, що дискредитує дії Збройних Сил України. Йдеться про пабліки, які розповсюджують інформацію щодо блокпостів, ТЦК на вулицях та фейкових відео з військовими. За короткий час вони набрали велику кількість підписників, що впливає на мобілізаційні процеси. 

Як потрібно карати власників та адміністраторів таких каналів, журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару. 

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За словами юриста, адміністраторами Telegram-каналів, які розповсюджують інформацію про місцеперебування працівників ТЦК мають займатися спецслужби. Саме вони повинні відстежувати переміщення цих людей, а згодом притягати їх до відповідальності за всією суворістю закону як зрадники України. Адже саме ці канали поширюють дискредитуючі відео ТЦК. 

"За такі фейки потрібно нести відповідальність, бо розхитування ситуації в країні, де йде війна, не повинно бути взагалі. Я розумію, що йдеться про відео, на яких відбувалися бурхливі події і не зрозуміло, з чого взагалі почалося. І саме це підхоплює ворожа пропаганда завжди — ось на такі відео варто звертати увагу", — каже адвокат.  

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Завдяки ері цифрових технологій знайти адміністраторів каналів не так просто, але це не означає, що неможливо. Весь процес затримання та оформлення подібних порушників добре знають працівники правоохоронних органів. Головне — дотриматися всього алгоритму, щоб потім не було сумнівів у причетності до порушень. 

"Потрібно встановити особу, потім знайти усіх причетних до розповсюдження подібної інформації і карати за усіма вимогами законодавства. Я розумію, що це важко. Але це треба робити, навіть якщо ці люди територіально не перебувають в Україні", — наголошує юрист. 

Покарання за фейки з ТЦК 

В умовах воєнного стану будь-які дії, які підіграють ворогу, підпадають під закон про колабораційну діяльність (стаття 111-1 ККУ). Це загрожує увʼязненням від 10 до 15 років з конфіскацією майна. А в деяких випадках зрадникам можуть повідомити про довічний термін. 

Мобілізація в Україні

Водночас багато людей апелює до того, що відео будь-якого характеру все одно мають право на існування, бо вони показують не лише одну сторону, а обидві. До того ж заборона суперечить закону про права та свободи громадян України. Але правозахисник констатує, що цю суперечливість має встановити Конституційний Суд. А без того все розцінюється лише як позиція "за" та "проти". 

"Ми вважаємо, що деякі норми закону суперечать. Але ми можемо вважати, як захочемо. Навіть якщо вони дуже очевидні, ми не можемо з офіційного погляду їх такими вважати", — додає Олексій Шалару. 

Юрист про суперечливість законодавства. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Юрист про суперечливість законодавства. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Наразі сталої думки щодо того, якою має бути мобілізація, у суспільства немає. Великою проблемою залишається значна кількість анонімних каналів, які зривають процеси призову та оновлення даних. Проте відповідні служби борються з ними. І за час війни вдалося заблокувати з десяток подібних пабліків. Тож робота у цьому напрямку триває. 

Нагадаємо, ми розповідали, як військовозобов'язаному можна скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту.

Також ми інформували, які права та повноваження мають працівники ТЦК та СП. 

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