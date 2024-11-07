Наказание за фейки: что нужно делать с администраторами анонимных Telegram-каналов

Блокпост ТЦК на дороге. Фото: КВМА

Во время войны в Украине появилось достаточно много анонимных Telegram-каналов, которые публикуют информацию, дискредитирующую действия Вооруженных Сил Украины. Речь идет о пабликах, распространяющих информацию о блокпостах, ТЦК на улицах и фейковых видео с военными. За короткое время они набрали большое количество подписчиков, что влияет на процессы мобилизации.

Как следует наказывать владельцев и администраторов таких каналов, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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По словам юриста, администраторами Telegram-каналов, распространяющими информацию о местонахождении работников ТЦК, должны заниматься спецслужбы. Именно они должны отслеживать перемещение этих людей, а затем привлекать их к ответственности по всей строгости закона как предатели Украины. Ведь именно эти каналы распространяют дискредитирующие видео ТЦК.

"За такие фейки нужно нести ответственность, потому что расшатывание ситуации в стране, где идет война, не должно быть вообще. Я понимаю, что речь идет о видео, на которых происходили бурные события и непонятно, с чего вообще началось. И именно это подхватывает пропаганда всегда — вот на такие видео стоит обращать внимание", — говорит адвокат.

Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Благодаря эре цифровых технологий найти администраторов каналов не так просто, но это не значит, что невозможно. Весь процесс задержания и оформления подобных нарушителей хорошо знают работники правоохранительных органов. Главное — соблюсти весь алгоритм, чтобы потом не было сомнений в причастности к нарушениям.

"Нужно установить личность, потом найти всех причастных к распространению подобной информации и наказывать по всем требованиям законодательства. Я понимаю, что это тяжело. Но это нужно делать, даже если эти люди территориально не находятся в Украине", — отмечает юрист.

Наказание за фейки с ТЦК

В условиях военного положения любые действия, подыгрывающие врагу, подпадают под закон о коллаборационной деятельности (статья 111-1 УКУ). Это чревато заключением от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. А в некоторых случаях предателям могут сообщить о пожизненном сроке.

Мобилизация в Украине

В то же время многие апеллируют к тому, что видео любого характера все равно имеют право на существование, потому что они показывают не только одну сторону, а обе. К тому же, запрет противоречит закону о правах и свободах граждан Украины. Но правозащитник констатирует, что это противоречие должно установить Конституционный Суд. А без того все расценивается только как позиция "за" и "против".

"Мы считаем, что некоторые нормы закона противоречат. Но мы можем считать, как захотим. Даже если они очень очевидны, мы не можем с официальной точки зрения их считать такими", — добавляет Алексей Шалару.

Юрист о противоречивости законодательства. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Постоянного мнения относительно того, какой должна быть мобилизация, у общества нет. Большой проблемой остается значительное количество анонимных каналов, срывающих процессы призыва и обновления данных. Однако соответствующие службы борются с ними. И за время войны удалось заблокировать с десяток подобных пабликов. Так что работа в этом направлении продолжается.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанному можно отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

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