В Одесі провели акцію на підтримку військовополонених

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

На Дерибасівській та біля залізничного вокзалу в Одесі відбулися акції підтримки військовополонених і зниклих безвісти захисників. Родичі воїнів розповіли свої історії, звертаючись до українців із закликом не мовчати.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених в Одесі

Сотні одеситів зібралися в центрі міста, щоб нагадати суспільству про воїнів, які боронили Україну, але потрапили в полон або зникли безвісти. Родичі, друзі й небайдужі громадяни тримали плакати з написами: "Моя мрія — твоя воля" і "Кричіть про мене, бо мій крик не чути".

Люди на одеському вокзалі з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Родичі військовополонених організували символічний Різдвяний стіл. На столі — порожні тарілки, що символізують тих, хто зараз не може бути зі своїми сім’ями. Поруч встановили фігури-силуети військових — тіні, які завжди поруч із їхніми родинами.

Різдвяний стіл на акції. Фото: Новини.LIVE

"Мій син зник безвісти..."

Тетяна, мати військового, розповіла про свого сина, який зник безвісти під час виконання бойового завдання.

"29 жовтня він пішов на завдання, а 30 вже не вийшов на зв’язок. Тепер я приходжу сюди, бо нас ніхто не чує. Я дуже хочу знайти свого сина. Сподіваюся, що він у полоні або десь у госпіталі. Він у мене єдиний, і я вірю, що наші хлопчики повернуться додому живими", — каже Тетяна.

Мати військовослужбовця Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами військовополонених. Фото: Новини.LIVE

"Мій син в полоні вже 22 місяці"

Людмила, мати азовця, який потрапив у полон під час оборони Маріуполя, нагадала, що родини полонених борються за визволення кожного захисника. Жінка понад два роки навіть не знала, що син живий та перебуває у полоні.

"Мій син вийшов з Азовсталі 20 травня 2022 року. Лише в жовтні цього року я дізналася, що він живий, і де він перебуває. Ми боремося за визволення всіх полонених. Наразі ні ООН, ні Міжнародний Червоний Хрест не виконують своїх зобов’язань. Ми змушені нагадувати суспільству, завдяки кому вони зараз можуть спокійно жити. Наші близькі віддають своє життя, свободу та волю заради України", — каже Людмила.

Мати військовополоненого Людмила. Фото: Новини.LIVE

Мати військовополоненого зазначила, що вони намагаються створювати тиск на обмінювачів зі сторони РФ, які постійно зривають обміни. Жінка також просить одеситів не бути байдужими, розповсюджувати інформацію про військовополонених і бути їхнім голосом.

Дівчина з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

"Мій батько зник 8 місяців тому..."

Яна сьогодні прийшла підтримати свого батька, з яким сім’я втратила зв'язок ще у квітні. Дівчина вірить, що тато живий та чекає обмінів.

"Мій батько з 59-ї бригади. Він зник на Покровському напрямку, і ми нічого не знаємо про нього вже 8 місяців. Ми віримо, що він живий, і чекаємо його вдома", — додає Яна.

Дочка військовополоненого Яна. Фото: Новини.LIVE

Діти з плакатами на акції. Фото: Новини.LIVE

Чекають однокласники

Серед учасників акції і Анастасія, яка вийшла на підтримку однокласника. Дівчина приходить на акції щотижня.

"Ми тут, щоб нагадати про тих, хто захищав нас від росіян. Наш однокласник у полоні, і ми хочемо, щоб про нього не забували. Це наш обов’язок перед тими, хто жертвував собою заради нас", — каже дівчина.

Однокласниця полоненого військовослужбовця Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що на акції виступив ансамбль народної пісні, який виконав композиції, присвячені захисникам України. Родичі військовополонених висловили подяку всім, хто підтримує їхні родини, розголошує цю проблему в соцмережах і допомагає створювати тиск на міжнародні організації та країну-агресора.

Жінки співають під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у центрі Києва сотні людей вийшли на вулиці в рамках традиційної акції Free Azov. Також ми повідомляли, що росіяни вбили п'ятьох українських воїнів, які здалися у полон.