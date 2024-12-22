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Разделенные пленом — в Одессе провели акцию в поддержку военных

22 декабря 2024 16:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе провели акцию в поддержку военнопленных
Акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Дерибасовской и возле железнодорожного вокзала в Одессе прошли акции поддержки военнопленных и пропавших без вести защитников. Родственники воинов рассказали свои истории, обращаясь к украинцам с призывом не молчать.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Сотни одесситов собрались в центре города, чтобы напомнить обществу о воинах, защищавших Украину, но попавших в плен или пропавших без вести. Родственники, друзья и неравнодушные граждане держали плакаты с надписями: "Моя мечта — твоя воля" и "Кричите обо мне, потому что мой крик не слышен".

Люди с плакатами
Люди на одесском вокзале с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Родственники военнопленных организовали символический Рождественский стол. На столе — пустые тарелки, символизирующие тех, кто сейчас не может быть со своими семьями. Рядом были установлены фигуры-силуэты военных — тени, которые всегда рядом с их семьями.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе
Рождественский стол на акции. Фото: Новини.LIVE

"Мой сын пропал без вести..."

Татьяна, мать военного, рассказала о своем сыне, пропавшем без вести во время выполнения боевого задания.

"29 октября он пошел на задание, а 30 уже не вышел на связь. Теперь я прихожу сюда, потому что нас никто не слышит. Я очень хочу найти своего сына. Надеюсь, что он в плену или где-то в госпитале. Он у меня единственный, и я верю, что наши мальчики вернутся домой живыми", — говорит Татьяна.

Разделенные пленом — в Одессе провели акцию в поддержку военных - фото 3
Мать военнослужащего Татьяна. Фото: Новини.LIVE
Девушки с плакатами на митинге
Девушки с плакатами военнопленных. Фото: Новини.LIVE

"Мой сын в плену уже 22 месяца"

Людмила, мать азовца, попавшего в плен во время обороны Мариуполя, напомнила, что семьи пленных борются за освобождение каждого защитника. Женщина больше двух лет даже не знала, что сын жив и находится в плену.

"Мой сын вышел из Азовстали 20 мая 2022 года. Только в октябре этого года я узнала, что он жив, и где он находится. Мы боремся за освобождение всех пленных. На данный момент ни ООН, ни Международный Красный Крест не выполняют своих обязательств. Мы вынуждены напоминать обществу, благодаря кому они сейчас могут спокойно жить. Наши близкие отдают свою жизнь, свободу и волю ради Украины", — говорит Людмила.

Разделенные пленом — в Одессе провели акцию в поддержку военных - фото 5
Мать военнопленного Людмила. Фото: Новини.LIVE

Мать военнопленного отметила, что они пытаются оказывать давление на обменивающих со стороны РФ, которые постоянно срывают обмены. Женщина также просит одесситов не быть безразличными, распространять информацию о военнопленных и быть их голосом.

Девушка на акции
Девушка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

"Мой отец исчез 8 месяцев назад..."

Яна сегодня пришла поддержать своего отца, с которым семья потеряла связь еще в апреле. Девушка верит, что папа жив и ждет обменов.

"Мой отец из 59-й бригады. Он исчез на Покровском направлении, и мы ничего не знаем о нем уже 8 месяцев. Мы верим, что он жив, и ждем его дома", — добавляет Яна.

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Дочь военнопленного Яна. Фото: Новини.LIVE
Дети с плакатами
Дети с плакатами на акции. Фото: Новини.LIVE

Ждут одноклассники

Среди участников акции и вышедшая в поддержку одноклассника Анастасия. Девушка приходит на акции еженедельно.

"Мы здесь, чтобы напомнить о тех, кто защищал нас от россиян. Наш одноклассник в плену, и мы хотим, чтобы о нем не забывали. Это наша обязанность перед теми, кто жертвует собой ради нас", — говорит девушка.

Разделенные пленом — в Одессе провели акцию в поддержку военных - фото 9
Одноклассница пленного военнослужащего Анастасия. Фото: Новини.LIVE
Разделены пленом — в Одессе провели акцию в поддержку военных - фото 10
Митинг на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

На акции выступил ансамбль народной песни, который исполнил композиции, посвященные защитникам Украины. Родственники военнопленных выразили благодарность всем, кто поддерживает их семьи, освещает эту проблему в соцсетях и помогает оказывать давление на международные организации и страну-агрессора.

Ансамбль на Дерибасовской
Женщины поют во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в центре Киева сотни человек вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Также мы сообщали, что россияне убили пяти сдавшихся в плен пяти украинских воинов.

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