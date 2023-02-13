Росіяни продовжують ширити фейки про Одесу

"Розпочалось будівництво шосе для перекидання сил НАТО до Одеси": черговий фейк від росіян
Невтомно російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію. Наразі в мережі шириться наратив про те, що Молдова та Румунія терміново будують трасу до Одеси, щоб перекинути сили НАТО в Україну.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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У своїх новинах пропагандисти посилаються на заяву міністра транспорту та інфраструктури Румунії Соріна Гріндяну, де він повідомляв, що обидві країни розглядають можливість продовження будівництва румуно-молдовської траси до української Одеси. Втім вона не для військових цілей.
"Жодних заяв про те, що траса необхідна для "перекидання сил НАТО в Україну", або про те, що дорога будується в рамках військової допомоги Україні, міністр не робив. Насправді це шосе — спільний проєкт Румунії та Молдови щодо з’єднання двох країн швидкісним автобаном Unirii (A8). Вперше про необхідність його будівництва заговорили ще у 2009 році — задовго до воєнної агресії рф проти України", — йдеться в повідомленні.
Більше про фейки росіян
Російські фейки про те, що Україна обстрілює Донбас, почалися ще з 2014 року. Їх поширюють з метою ментально відірвати Донбас від України та розпалити ворожнечу між українцями.
Також російська пропаганда заявляє про захоплення окупантами низки українських населених пунктів. Водночас в українській розвідці заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності.
Нагадаємо, Європейський союз визнав росію головною країною-дезінформатором 2022 року. Це пов'язано з тим, що рф розпочала повномасштабну війну проти України.
Фото ілюстративне