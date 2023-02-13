Россияне продолжают распространять фейки об Одессе

"Началось строительство шоссе для перебрасывания сил НАТО в Одессу": очередной фейк от россиян
Неутомимо российские СМИ распространяют фейковую информацию. В сети ширится нарратив, что Молдова и Румыния срочно строят трассу в Одессу, чтобы перебросить силы НАТО в Украину.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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В своих новостях пропагандисты ссылаются на заявление министра транспорта и инфраструктуры Румынии Сорина Гриндяну, где он сообщал, что обе страны рассматривают возможность продолжения строительства румынско-молдавской трассы до украинской Одессы. Впрочем, она не для военных целей.
"Никаких заявлений, что трасса необходима для "опрокидывания сил НАТО в Украину", или, что дорога строится в рамках военной помощи Украине, министр не делал. На самом деле это шоссе — общий проект Румынии и Молдовы по соединению двух стран" скоростным автобаном Unirii (A8). Впервые о необходимости его строительства заговорили еще в 2009 году — задолго до военной агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.
Больше о фейках россиян
Российские фейки, что Украина обстреливает Донбасс, начались с 2014 года. Их распространяют с целью ментально оторвать Донбасс от Украины и разжечь вражду между украинцами.
Также российская пропаганда заявляет о захвате оккупантами ряда украинских населенных пунктов. В то же время в украинской разведке заявляют, что эта информация не соответствует действительности.
Напомним, Европейский союз признал россию главной страной-дезинформатором 2022 года. Это связано с тем, что рф начала полномасштабную войну против Украины.
Фото иллюстративное