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Волонтери з Одеси розробили спосіб боротьби з іранськими дронами: що для цього потрібно

20 квітня 2023 17:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рибальські сітки на службі у ЗСУ
Уламок російського дрона іранського виробництва. Фото: Facebook Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Команда волонтерів з Одеси збирає рибальські сітки на допомогу ЗСУ. Це знаряддя допоможе військовим знаходити та знищувати ворожі дрони.

Про це у соцмережах повідомив розробник додатка "єППО" Геннадій Сульдін.

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За його словами, сітки можуть допомогти у відбитті ворожої атаки дронів. І військові вже активно використовують це на практиці.

"Дрон вагою 12 кг зі швидкістю понад 100 км/год створена для одного польоту без якогось резерву міцності та ламається, стикаючись з полімерною сіткою. Тому бойова частина дрона підривається на умовно безпечній відстані від об'єкта, в нашому випадку від РЛС чи зенітно-ракетного комплексу. В пошуку надійного варіанта захисту від ланцетів спрацювало найдешевше рішення на рівні "зброї з лайна та гілок", — повідомляє Сульдін.

Зазначимо, що команда "Технарів" вже придбала 10 сіток, але потрібно ще більше. Адже на війни це розхідний матеріал. Волонтери закликають усіх охочих долучитися до допомоги армії та просять приносити сітки.

"Це в прямому сенсі врятує життя бійців та бойову техніку нашої протиповітряної оборони", — додає голова волонтерської команди.

Нагадаємо, що раніше "Технарі" розробили прилади нічного бачення "Сова 0.2", за допомогою яких бійці ЗСУ можуть їздити ввечері та вночі без ввімкнених фар. "Сова" забезпечить пересування українських військових так, щоб ворог не бачив позиції бійців.

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