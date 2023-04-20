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Волонтеры из Одессы разработали способ борьбы с иранскими дронами: что для этого нужно

20 апреля 2023 17:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рыболовные сетки на службе в ВСУ
Обломок русского дрона иранского производства. Фото: Facebook Генштаб ВСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Команда волонтеров из Одессы собирает рыболовные сети в помощь ВСУ. Это снаряжение поможет военным находить и уничтожать вражеские дроны.

Об этом в соцсетях сообщил разработчик приложения "єППО" Геннадий Сульдин.

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По его словам, сетки могут помочь в отражении вражеской атаки дронов. И военные уже активно используют это на практике.

"Дрон весом 12 кг со скоростью более 100 км/ч создан для одного полета без какого-либо резерва прочности и ломается, сталкиваясь с полимерной сеткой. Поэтому боевая часть дрона подрывается на условно безопасном расстоянии от объекта, в нашем случае от РЛС или зенитно-ракетного комплекса В поиске надежного варианта защиты от ланцетов сработало самое дешевое решение на уровне "оружия из дерьма и веток", — сообщает Сульдин.

Отметим, что команда "Технарей" уже приобрела 10 сеток, но нужно еще больше. Ведь на войны это расходящийся материал. Волонтеры призывают всех желающих принять участие в помощи армии и просят приносить сетки.

"Это в прямом смысле спасет жизнь бойцов и боевую технику нашей противовоздушной обороны", — добавляет глава волонтерской команды.

Напомним, что ранее "Технари" разработали приборы ночного видения "Сова 0.2", с помощью которых бойцы ВСУ могут ездить вечером и ночью без включенных фар. "Сова" обеспечит передвижение украинских военных так, чтобы враг не видел позиции бойцов.

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