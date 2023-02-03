Розслаблена та романтична: Одеса очима фотографа Новини.LIVE
В останній день робочого тижня в Одесі відчувається така розслаблена атмосфера. Люди, не поспішаючи, прогулюються вулицею та насолоджуються життям.
Фотокореспонденти Новини.LIVE через призму свого об'єктива побачили, як живе Одеса.
-
Народний синоптик попередив українців про сильне похолодання
-
Суддя з Колумбії ухвалив вирок за допомогою чат-бота
-
Польща планує скоротити імпорт російської нафти більш ніж вдвічі
-
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів: що до нього увійде
-
Коли вимикатимуть світло у Харкові. Новий графік погодинних відключень електрики
-
Містичний Кістлявий Місяць: які неприємності принесе повня у лютому 2023
-
Одноклубник Мудрика може перейти до "Манчестер Сіті": на трансфері наполягає Пеп Гвардіола
-
Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі
-
Яке свято відзначають 4 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Росії не вдасться зламати українців та європейців, — Зеленський
Протягом усього дня одесити гуляли по парках, насолоджувались видами центру міста та просто відпочивали. Дехто вийшов на вулицю, тримаючись за руки з коханою людиною, дехто з дитиною, а комусь потрібен був відпочинок та час на самоті з собою.
І якщо вдень люди нікуди не поспішали, то ввечері місто пришвидшилось. Хтось купляв квіти коханій по дорозі до додому, хтось намагався потрапити до маршрутки в час пік, а хтось зумів зліпити милого сніговика.