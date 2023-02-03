Розслаблена та романтична: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

Життя та усмішку в Одеси не забрати

В останній день робочого тижня в Одесі відчувається така розслаблена атмосфера. Люди, не поспішаючи, прогулюються вулицею та насолоджуються життям.

Фотокореспонденти Новини.LIVE через призму свого об'єктива побачили, як живе Одеса.

Протягом усього дня одесити гуляли по парках, насолоджувались видами центру міста та просто відпочивали. Дехто вийшов на вулицю, тримаючись за руки з коханою людиною, дехто з дитиною, а комусь потрібен був відпочинок та час на самоті з собою.

І якщо вдень люди нікуди не поспішали, то ввечері місто пришвидшилось. Хтось купляв квіти коханій по дорозі до додому, хтось намагався потрапити до маршрутки в час пік, а хтось зумів зліпити милого сніговика.