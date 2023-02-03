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Розслаблена та романтична: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

3 лютого 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розслаблена та романтична: Одеса очима фотографа Новини.LIVE
Життя та усмішку в Одеси не забрати
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В останній день робочого тижня в Одесі відчувається така розслаблена атмосфера. Люди, не поспішаючи, прогулюються вулицею та насолоджуються життям.

Фотокореспонденти Новини.LIVE через призму свого об'єктива побачили, як живе Одеса.  

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Протягом усього дня одесити гуляли по парках, насолоджувались видами центру міста та просто відпочивали. Дехто вийшов на вулицю, тримаючись за руки з коханою людиною, дехто з дитиною, а комусь потрібен був відпочинок та час на самоті з собою. 

прогулянка по Одесі

прогулянка по Одесі

прогулянка по Одесі

прогулянка по Одесі

І якщо вдень люди нікуди не поспішали, то ввечері місто пришвидшилось. Хтось купляв квіти коханій по дорозі до додому, хтось намагався потрапити до маршрутки в час пік, а хтось зумів зліпити милого сніговика. 

Нічна одеса

Нічна одеса

Нічна одеса

Нічна одеса

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