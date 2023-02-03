Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новости.LIVE

Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
В последний день рабочей недели в Одессе чувствуется расслабленная атмосфера. Люди уже не спеша ходят по улице и наслаждаются жизнью.
Фотокорреспонденты Новини.LIVE через призму своего объектива увидели, как живет Одесса.
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Весь день одесситы гуляли по паркам, наслаждались видами центра города и просто отдыхали. Некоторые вышли на улицу, держась за руки с любимым человеком, некоторые с ребенком, а кому-то нужен был отдых и время в одиночестве с собой.
И если днем люди никуда не торопились, то вечером город ускорился. Кто-то покупал цветы любимой по дороге домой, кто-то пытался попасть в маршрутку в час пик, а кто-то сумел слепить милого снеговика.