Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новости.LIVE

Жизнь и улыбку в Одессы не отнять

В последний день рабочей недели в Одессе чувствуется расслабленная атмосфера. Люди уже не спеша ходят по улице и наслаждаются жизнью.

Фотокорреспонденты Новини.LIVE через призму своего объектива увидели, как живет Одесса.

Весь день одесситы гуляли по паркам, наслаждались видами центра города и просто отдыхали. Некоторые вышли на улицу, держась за руки с любимым человеком, некоторые с ребенком, а кому-то нужен был отдых и время в одиночестве с собой.

И если днем люди никуда не торопились, то вечером город ускорился. Кто-то покупал цветы любимой по дороге домой, кто-то пытался попасть в маршрутку в час пик, а кто-то сумел слепить милого снеговика.