Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розважалися у комендантську годину: в Одесі викрили підпільний нічний клуб arrow

Розважалися у комендантську годину: в Одесі викрили підпільний нічний клуб

12 жовтня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили підпільний нічний клуб
Поліція затримала порушників. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці виявили порушників комендантської години у центрі міста. На вулиці Канатній поліцейські завітали до арт-клубу, де було багато молоді та грала гучна музика.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Також в клубі виявили заборонені таблетки, рідини, рослинні та порошкоподібні речовини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Заклад раніше вже потрапляв у поле зору поліції за продаж спиртних напоїв після 22-ї години та за правопорушення з боку нетверезих неповнолітніх відвідувачів. Нині клопочуть щодо розірвання договору оренди приміщення клуба-порушника.

Комендантська година в Одесі

Щодо комендантської години у місті, вона діє з півночі до 05:00 ранку, проте факти її порушення, як і раніше, фіксуються. 

Нагадаємо, в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення в Україні діє комендантська година. Відповідно, обмеження поширюються на роботу закладів харчування. Проте чинне законодавство не передбачає штрафів за порушення встановленої комендантської години. Відповідно, поліція не має повноважень припиняти діяльність ресторанів та кафе, які її порушують.

Також ми писали, що у Києві триває демонтаж незаконної літної тераси ресторану, який працював під час комендантської години. Йдеться про заклад Boho.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз