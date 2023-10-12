В Одесі викрили підпільний нічний клуб

Поліція затримала порушників. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці виявили порушників комендантської години у центрі міста. На вулиці Канатній поліцейські завітали до арт-клубу, де було багато молоді та грала гучна музика.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Також в клубі виявили заборонені таблетки, рідини, рослинні та порошкоподібні речовини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Заклад раніше вже потрапляв у поле зору поліції за продаж спиртних напоїв після 22-ї години та за правопорушення з боку нетверезих неповнолітніх відвідувачів. Нині клопочуть щодо розірвання договору оренди приміщення клуба-порушника.

Комендантська година в Одесі

Щодо комендантської години у місті, вона діє з півночі до 05:00 ранку, проте факти її порушення, як і раніше, фіксуються.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення в Україні діє комендантська година. Відповідно, обмеження поширюються на роботу закладів харчування. Проте чинне законодавство не передбачає штрафів за порушення встановленої комендантської години. Відповідно, поліція не має повноважень припиняти діяльність ресторанів та кафе, які її порушують.

Також ми писали, що у Києві триває демонтаж незаконної літної тераси ресторану, який працював під час комендантської години. Йдеться про заклад Boho.