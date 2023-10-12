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Развлекались в комендантский час: в Одессе разоблачили подпольный ночной клуб

12 октября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили подпольный ночной клуб
Полиция задержала нарушителей. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители обнаружили нарушителей комендантского часа в центре города. На улице Канатной полицейские посетили арт-клуб, где было много молодежи и играла громкая музыка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Также в клубе были обнаружены запрещенные таблетки, жидкости, растительные и порошкообразные вещества. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Заведение ранее уже попадало в поле зрения полиции за продажу спиртных напитков после 22 часов и за правонарушения со стороны нетрезвых несовершеннолетних посетителей. Сейчас хлопочут о расторжении договора аренды помещения клуба-нарушителя.

Комендантский час в Одессе

Относительно комендантского часа в городе она действует с полуночи до 05:00 утра, однако факты ее нарушения по-прежнему фиксируются.

Напомним, в условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения в Украине действует комендантский час. Соответственно, ограничения распространяются на работу заведений питания. Однако действующее законодательство не предусматривает штрафов за нарушение установленного комендантского часа. Соответственно, полиция не имеет полномочий прекращать деятельность нарушающих ее ресторанов и кафе.

Также мы писали, что в Киеве продолжается демонтаж незаконной летной террасы ресторана, работавшего во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho.

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