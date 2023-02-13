Розвідник з Одещини розкрив невідомі деталі контрнаступу на Херсонщині

ЗСУ за один день змогли відігнати ворога аж на 10-15 кілометрів

Роль воєнної розвідки під час контрнаступу ЗСУ неабияк важлива. За допомогою професіоналізму кожного воїна вдалось знайти найслабше місце російської оборони на Херсонщини та прорвати його.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Український розвідник "Малий" родом з Одещини. До початку повномасштабного вторгнення військ рф до України чоловік був власником успішного бізнесу з виготовлення і продажу електронних комплектуючих. Втім, 24 лютого він вступив до лав ЗСУ. "Малий" почав працювати у зведеному розвідувальному підрозділі на українському Півдні, й долучився до підготовки українського контрнаступу.

"Прорив лінії фронту на Херсонщині відбувся саме на нашому напрямку роботи. Українські сили робили спроби розвинути контрнаступ в кількох місцях. Але в росіян була досить сильна оборона. Ми змогли знайти найслабше місце, і там українські підрозділи невдовзі прорвали фронт. У підсумку окупантам довелося тікати з правобережжя Херсонщини. Те, що ми з хлопцями допомогли в цьому, досі гріє мені душу", — розповів розвідник.

Спершу запрацювали гармати

В день штурму північ Херсонщини огортав густий туман. Втім, десант прикривала арта.

"Українська артпідготовка виглядала так, наче відкрився портал в пекло. Мені здавалося, що по лісосмугах біля села б’є вся артилерія Південного фронту. Всі ті ворожі укріплення, за якими ми спостерігали місяць, просто стерло з лиця землі", — додав розвідник "Малий".

Раніше ми писали, що на окупованих територіях Херсонської області загарбники влаштовують фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу.

Також повідомлялось, що окупанти на Херсонщині відбирають у цивільних автівки. Зазначимо, що це вже не перша інформація від Генштабу ЗСУ, що окупанти привласнюють собі майно українців.