Разведчик из Одесщины раскрыл неизвестные детали контрнаступления в Херсонской области

Разведчик с Одесчины раскрыл неизвестные детали контрнаступления в Херсонской области
Роль военной разведки во время контрнаступления ВСУ очень важна. С помощью профессионализма каждого воина удалось найти самое слабое место русской обороны на Херсонщине и прорвать его.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
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Украинский разведчик "Малый" родом из Одесчины. До начала полномасштабного вторжения войск России в Украину мужчина был владельцем успешного бизнеса по изготовлению и продаже электронных комплектующих. Впрочем, 24 февраля он вступил в ряды ВСУ. "Малый" начал работать в сводном разведывательном подразделении на украинском Юге и присоединился к подготовке украинского контрнаступления.
"Прорыв линии фронта в Херсонской области произошел именно на нашем направлении работы. Украинские силы предпринимали попытки развить контрнаступление в нескольких местах. Но у россиян была достаточно сильная оборона. Мы смогли найти самое слабое место, и там украинские подразделения вскоре прорвали фронт. В итоге оккупантам пришлось бежать с правобережья Херсонщины. То, что мы с ребятами помогли в этом, до сих пор греет мне душу", — рассказал разведчик.
Сначала заработали пушки
В день штурма север Херсонщины окутал густой туман. Впрочем, десант прикрывала арта.
"Украинская артподготовка выглядела так, будто открылся портал в ад. Мне казалось, что по лесополосам у села бьет вся артиллерия Южного фронта. Все те вражеские укрепления, за которыми мы наблюдали месяц, просто стерло с лица земли", — добавил разведчик. "Малый".
Ранее мы писали, что на оккупированных территориях Херсонской области захватчики устраивают фильтрационные мероприятия по отношению к мирному населению. В первую очередь, это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу.
Также сообщалось, что оккупанты в Херсонской области отбирают у гражданских авто. Отметим, что это уже не первая информация от Генштаба ВСУ, что оккупанты присваивают себе имущество украинцев.