Афера на миллионы в Одессе: разоблачили мошенническую сеть

Задержание мошенников. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили масштабную схему мошенничества, которая работала через сеть фейковых "колл-центров". Злоумышленники звонили людям из-за границы и представлялись работниками банков, телеком-компаний или даже правоохранительных органов. Они убеждали граждан устанавливать вредоносные программы и передавать доступ к своим телефонам и счетам. В результате пострадавшие теряли деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

Полиция установила, что организацию создали двое жителей Одессы. В нее входили не менее 13 человек, которые имели четко распределенные роли — от операторов звонков до "менеджеров" и IT-специалистов. Контакты жертв находили через рекламу в интернете, а всю работу координировали через специальные системы учета.

Мошенники действовали от имени служб безопасности и банков Республики Казахстан. Они использовали методы психологического давления, а также технологии искусственного интеллекта, в частности поддельные изображения и видео, чтобы убедить людей в "серьезности" ситуации.

Установка вирусов

Отдельным этапом была установка вредоносного программного обеспечения на телефоны жертв. После этого злоумышленники получали полный доступ к банковским приложениям и могли выводить средства или заставляли людей самостоятельно переводить деньги под предлогом "защиты счета".

Читайте также:

Что грозит

Во время масштабной спецоперации в Одессе задержали девять участников группы. В общем подозрения получили 13 человек за мошенничество и создание преступной организации. Всем им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие мошеннические схемы

Ранее в Одессе правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему, связанную с криптовалютами. Злоумышленники работали под видом инвестиций в криптобиржи и убеждали людей вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты. Для доверия показывали поддельные примеры успешных операций и "роста доходов". На самом деле это была схема для похищения средств. Потерпевшим присылали ссылки на фейковые сайты, где они вводили данные своих криптокошельков. После этого вредоносный код автоматически списывал все активы — такой механизм называют "дрейнером".

В центре Одессы действовал подпольный колл-центр, который руководил этими операциями. Во время обысков изъяли технику, телефоны и деньги, вероятно полученные преступным путем. Задержали четырех участников схемы. Им сообщили о подозрении за организацию мошенничества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. Следствие продолжается, фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 58-летнюю женщину подозревают в мошенничестве с коммунальной квартирой. Она завладела жильем по поддельным документам и продала его. Городу нанесен ущерб почти на миллион гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе задержали мужчину, который выманил у женщины 12,5 тысяч долларов, прикрываясь историей о ТЦК. Злоумышленник убеждал, что ее сына якобы задержали и могут "отпустить" за деньги. Аферист не имел никакого отношения к военным структурам. Сейчас он находится под стражей.