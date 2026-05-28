Афера на мільйони в Одесі: викрили шахрайську мережу

Афера на мільйони в Одесі: викрили шахрайську мережу

Дата публікації: 28 травня 2026 12:26
Затримання шахраїв. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили масштабну схему шахрайства, яка працювала через мережу фейкових "кол-центрів". Зловмисники телефонували людям з-за кордону та представлялися працівниками банків, телеком-компаній або навіть правоохоронних органів. Вони переконували громадян встановлювати шкідливі програми та передавати доступ до своїх телефонів і рахунків. У результаті постраждалі втрачали гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі схеми

Поліція встановила, що організацію створили двоє мешканців Одеси. До неї входили щонайменше 13 осіб, які мали чітко розподілені ролі — від операторів дзвінків до "менеджерів" та IT-фахівців. Контакти жертв знаходили через рекламу в інтернеті, а всю роботу координували через спеціальні системи обліку.

Шахраї діяли від імені служб безпеки та банків Республіки Казахстан. Вони використовували методи психологічного тиску, а також технології штучного інтелекту, зокрема підроблені зображення та відео, щоб переконати людей у "серйозності" ситуації.

Встановлення вірусів

Окремим етапом було встановлення шкідливого програмного забезпечення на телефони жертв. Після цього зловмисники отримували повний доступ до банківських застосунків і могли виводити кошти або змушували людей самостійно переказувати гроші під приводом "захисту рахунку".

Що загрожує

Під час масштабної спецоперації в Одесі затримали дев’ятьох учасників групи. Загалом підозри отримали 13 осіб за шахрайство та створення злочинної організації. Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші шахрайські схеми

Раніше в Одесі правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему, пов’язану з криптовалютами. Зловмисники працювали під виглядом інвестицій у криптобіржі та переконували людей вкладати гроші в нібито прибуткові проєкти. Для довіри показували підроблені приклади успішних операцій і "зростання доходів". Насправді це була схема для викрадення коштів. Потерпілим надсилали посилання на фейкові сайти, де вони вводили дані своїх криптогаманців. Після цього шкідливий код автоматично списував усі активи — такий механізм називають "дрейнером".

У центрі Одеси діяв підпільний кол-центр, який керував цими операціями. Під час обшуків вилучили техніку, телефони та гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом. Затримали чотирьох учасників схеми. Їм повідомили про підозру за організацію шахрайства в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідство триває, фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 58-річну жінку підозрюють у шахрайстві з комунальною квартирою. Вона заволоділа житлом за підробленими документами та продала його. Місту завдано збитків майже на мільйон гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали чоловіка, який виманив у жінки 12,5 тисяч доларів, прикриваючись історією про ТЦК. Зловмисник переконував, що її сина нібито затримали й можуть "відпустити" за гроші. Аферист не мав жодного стосунку до військових структур. Наразі він перебуває під вартою.

Одеса шахрайство шахраї
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
