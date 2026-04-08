В Одесі викрили псевдо криптобіржу: постраждали іноземці

Затриманння одного з шахраїв. Фото: Служба безпека України

В Одесі викрили шахраїв, які викрадали кошти українців та іноземців через підроблені криптосервіси. Кол-центр працював під виглядом інвестицій у криптобіржі. Затримано чотирьох учасників схеми, триває слідство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Викриття кол-центру

У центрі Одеси правоохоронці виявили підпільний кол-центр, який заманював користувачів у вигляді вигідних інвестицій у криптовалюту. Для переконливості шахраї показували приклади успішних транзакцій із реальних бірж. Потім жертві надсилали посилання на фейковий сайт, де через шкідливий код автоматично списували кошти з криптогаманця. Такий інструмент називають "дрейнером", він спустошує всі активи користувача. Під час 20 обшуків вилучено телефони, комп’ютери та гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Що загрожує

Чотирьом учасникам повідомлено про підозру за організацію шахрайства в особливо великих розмірах та легалізацію коштів. Слідство триває, зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття шахраїв

Зазначимо, раніше в Одесі викрили ще одну шахрайську схему. 58-річну жінку підозрюють у привласненні комунальної квартири після смерті її мешканця. Житло не було приватизоване, тому перейшло у власність міста. За даними поліції, шахрайка діяла не одна. Разом зі спільниками вона виготовила підроблені документи, нібито самостійно збудувала квартиру площею 42,6 кв. м, а також оформила фіктивну довідку про адресу. З цими паперами вона звернулася до державного реєстратора і оформила право власності. Після цього квартиру продали через нотаріуса за 30 тисяч доларів. Отримані гроші, за версією слідства, фігурантка витратила. Збитки Одеській міській раді оцінили більш ніж у 950 тисяч гривень.

Суд наклав арешт на саму квартиру та іншу нерухомість підозрюваної. Жінці інкримінують підроблення документів, шахрайство в особливо великих розмірах і відмивання коштів. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На час слідства її взяли під варту з правом застави понад 951 тисячу гривень, якою вона скористалася. Матеріали щодо можливих спільників виділили в окреме провадження.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронця, підозрюють у махінаціях із квартирами померлих самотніх людей. Він привласнював нерухомість, яка мала перейти у власність держави. Одну квартиру вже встигли продати за понад мільйон гривень. Інші угоди правоохоронці змогли зупинити.

Також Новини.LIVE писали, в Одесі затримали чоловіка, який виманив у жінки 12,5 тисяч доларів, прикриваючись історією про ТЦК. Зловмисник переконував, що її сина нібито затримали й можуть "відпустити" за гроші. Аферист не мав жодного стосунку до військових структур. Наразі він перебуває під вартою.