Україна
Головна Одеса Правоохоронець привласнював квартири померлих одеситів

Правоохоронець привласнював квартири померлих одеситів

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:15
В Одесі правоохоронець продавав квартири померлих людей
Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі правоохоронця, підозрюють у махінаціях із квартирами померлих самотніх людей. Він привласнював нерухомість, яка мала перейти у власність держави. Одну квартиру вже встигли продати за понад мільйон гривень. Інші угоди правоохоронці змогли зупинити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Читайте також:

Схема з квартирами 

Працівники ДБР викрили в Одесі правоохоронця, який організував схему привласнення квартир померлих громадян без спадкоємців. За законом таке майно має переходити у власність держави, однак підозрюваний вирішив використати його для власного збагачення. За даними слідства, він збирав інформацію про помешкання, власники яких померли та не залишили спадкоємців. Для реалізації схеми він залучив знайомого, який уже є обвинуваченим у шахрайстві з нерухомістю. Разом вони переоформлювали квартири на підставних осіб, а потім продавали.

Слідчі встановили, що зловмисники встигли переоформити та продати одну квартиру більш ніж за 1 млн грн. За такою ж схемою вони планували реалізувати ще дві квартири. Однак ці оборудки правоохоронці вчасно зупинили, тому нерухомість залишилася у власності держави.

Як покарають

Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану, а також у розпорядженні майном, отриманим злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі 56-річний житель Чорноморська заволодів квартирою померлої жінки. Він оформив житло на вигадану особу і продав його, завдавши спадкоємиці збитків понад 1,1 млн грн. Фігурант наразі перебуває під вартою.

Також ми писали, що на Одещині викрили масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вона працювала всередині судової системи. За гроші військовозобов’язаним оформлювали рішення, що дозволяли уникнути мобілізації. Правоохоронці нарахували понад тисячу таких випадків.

Одеса Одеська область Новини Одеси квартира затримання правоохоронці
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
