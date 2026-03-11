В Одесі правоохоронець продавав квартири померлих людей

Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі правоохоронця, підозрюють у махінаціях із квартирами померлих самотніх людей. Він привласнював нерухомість, яка мала перейти у власність держави. Одну квартиру вже встигли продати за понад мільйон гривень. Інші угоди правоохоронці змогли зупинити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Схема з квартирами

Працівники ДБР викрили в Одесі правоохоронця, який організував схему привласнення квартир померлих громадян без спадкоємців. За законом таке майно має переходити у власність держави, однак підозрюваний вирішив використати його для власного збагачення. За даними слідства, він збирав інформацію про помешкання, власники яких померли та не залишили спадкоємців. Для реалізації схеми він залучив знайомого, який уже є обвинуваченим у шахрайстві з нерухомістю. Разом вони переоформлювали квартири на підставних осіб, а потім продавали.

Слідчі встановили, що зловмисники встигли переоформити та продати одну квартиру більш ніж за 1 млн грн. За такою ж схемою вони планували реалізувати ще дві квартири. Однак ці оборудки правоохоронці вчасно зупинили, тому нерухомість залишилася у власності держави.

Як покарають

Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану, а також у розпорядженні майном, отриманим злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

