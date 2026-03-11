Правоохранитель продавал квартиры умерших людей в Одесса

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сотрудника полиции подозревают в махинациях с квартирами погибших одиноких людей. Он незаконно присваивал недвижимость, которая по закону должна была перейти государству. Одну из квартир уже продали за сумму свыше миллиона гривен, однако другие сделки правоохранители успели предотвратить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Схема с квартирами

Работники ГБР разоблачили в Одессе правоохранителя, который организовал схему присвоения квартир умерших граждан без наследников. По закону такое имущество должно переходить в собственность государства, однако подозреваемый решил использовать его для собственного обогащения. По данным следствия, он собирал информацию о помещениях, владельцы которых умерли и не оставили наследников. Для реализации схемы он привлек знакомого, который уже является обвиняемым в мошенничестве с недвижимостью. Вместе они переоформляли квартиры на подставных лиц, а затем продавали.

Следователи установили, что злоумышленники успели переоформить и продать одну квартиру более чем за 1 млн грн. По такой же схеме они планировали реализовать еще две квартиры. Однако эти сделки правоохранители вовремя остановили, поэтому недвижимость осталась в собственности государства.

Как накажут

Подозреваемого задержали и сообщили ему о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном группой лиц в условиях военного положения, а также в распоряжении имуществом, полученным преступным путем. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе 56-летний житель Черноморска завладел квартирой умершей женщины. Он оформил жилье на вымышленное лицо и продал его, нанеся наследнице ущерб более 1,1 млн грн. Фигурант сейчас находится под стражей.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили масштабную схему незаконного выезда мужчин за границу. Она работала внутри судебной системы. За деньги военнообязанным оформляли решения, позволяющие избежать мобилизации. Правоохранители насчитали более тысячи таких случаев.