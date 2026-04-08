Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одессе разоблачили псевдо криптобиржу: пострадали иностранцы

В Одессе разоблачили псевдо криптобиржу: пострадали иностранцы

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 14:39
В Одессе разоблачили псевдо криптобиржу: пострадали иностранцы
Задержание одного из мошенников. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе разоблачили мошенников, которые похищали средства украинцев и иностранцев через поддельные криптосервисы. Колл-центр работал под видом инвестиций в криптобиржи. Задержаны четверо участников схемы, ведется следствие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Разоблачение колл-центра

В центре Одессы правоохранители обнаружили подпольный колл-центр, который заманивал пользователей в виде выгодных инвестиций в криптовалюту. Для убедительности мошенники показывали примеры успешных транзакций с реальных бирж. Затем жертве присылали ссылку на фейковый сайт, где через вредоносный код автоматически списывали средства с криптокошелька. Такой инструмент называют "дрейнером", он опустошает все активы пользователя. Во время 20 обысков изъяты телефоны, компьютеры и деньги, вероятно полученные преступным путем.

Что грозит

Четырем участникам сообщено о подозрении за организацию мошенничества в особо крупных размерах и легализацию средств. Следствие продолжается, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачение мошенников

Отметим, ранее в Одессе разоблачили еще одну мошенническую схему. 58-летнюю женщину подозревают в присвоении коммунальной квартиры после смерти ее жильца. Жилье не было приватизировано, поэтому перешло в собственность города. По данным полиции, мошенница действовала не одна. Вместе с сообщниками она изготовила поддельные документы, якобы самостоятельно построила квартиру площадью 42,6 кв. м, а также оформила фиктивную справку об адресе. С этими бумагами она обратилась к государственному регистратору и оформила право собственности. После этого квартиру продали через нотариуса за 30 тысяч долларов. Полученные деньги, по версии следствия, фигурантка потратила. Убытки Одесскому городскому совету оценили более чем в 950 тысяч гривен.

Суд наложил арест на саму квартиру и другую недвижимость подозреваемой. Женщине инкриминируют подделку документов, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. На время следствия ее взяли под стражу с правом залога более 951 тысячи гривен, которым она воспользовалась. Материалы в отношении возможных сообщников выделили в отдельное производство.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранителя подозревают в махинациях с квартирами умерших одиноких людей. Он присваивал недвижимость, которая должна была перейти в собственность государства. Одну квартиру уже успели продать за более чем миллион гривен. Другие сделки правоохранители смогли остановить.

Также Новини.LIVE писали, в Одессе задержали мужчину, который выманил у женщины 12,5 тысяч долларов, прикрываясь историей о ТЦК. Злоумышленник убеждал, что ее сына якобы задержали и могут "отпустить" за деньги. Аферист не имел никакого отношения к военным структурам. Сейчас он находится под стражей.

Одесса мошенничество мошенники
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации