В Одессе разоблачили псевдо криптобиржу: пострадали иностранцы

Задержание одного из мошенников. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе разоблачили мошенников, которые похищали средства украинцев и иностранцев через поддельные криптосервисы. Колл-центр работал под видом инвестиций в криптобиржи. Задержаны четверо участников схемы, ведется следствие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Разоблачение колл-центра

В центре Одессы правоохранители обнаружили подпольный колл-центр, который заманивал пользователей в виде выгодных инвестиций в криптовалюту. Для убедительности мошенники показывали примеры успешных транзакций с реальных бирж. Затем жертве присылали ссылку на фейковый сайт, где через вредоносный код автоматически списывали средства с криптокошелька. Такой инструмент называют "дрейнером", он опустошает все активы пользователя. Во время 20 обысков изъяты телефоны, компьютеры и деньги, вероятно полученные преступным путем.

Что грозит

Четырем участникам сообщено о подозрении за организацию мошенничества в особо крупных размерах и легализацию средств. Следствие продолжается, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачение мошенников

Отметим, ранее в Одессе разоблачили еще одну мошенническую схему. 58-летнюю женщину подозревают в присвоении коммунальной квартиры после смерти ее жильца. Жилье не было приватизировано, поэтому перешло в собственность города. По данным полиции, мошенница действовала не одна. Вместе с сообщниками она изготовила поддельные документы, якобы самостоятельно построила квартиру площадью 42,6 кв. м, а также оформила фиктивную справку об адресе. С этими бумагами она обратилась к государственному регистратору и оформила право собственности. После этого квартиру продали через нотариуса за 30 тысяч долларов. Полученные деньги, по версии следствия, фигурантка потратила. Убытки Одесскому городскому совету оценили более чем в 950 тысяч гривен.

Суд наложил арест на саму квартиру и другую недвижимость подозреваемой. Женщине инкриминируют подделку документов, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. На время следствия ее взяли под стражу с правом залога более 951 тысячи гривен, которым она воспользовалась. Материалы в отношении возможных сообщников выделили в отдельное производство.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранителя подозревают в махинациях с квартирами умерших одиноких людей. Он присваивал недвижимость, которая должна была перейти в собственность государства. Одну квартиру уже успели продать за более чем миллион гривен. Другие сделки правоохранители смогли остановить.

Также Новини.LIVE писали, в Одессе задержали мужчину, который выманил у женщины 12,5 тысяч долларов, прикрываясь историей о ТЦК. Злоумышленник убеждал, что ее сына якобы задержали и могут "отпустить" за деньги. Аферист не имел никакого отношения к военным структурам. Сейчас он находится под стражей.