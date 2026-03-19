Афера в Одесі: фіктивна смерть заради квартири
В Одесі викрили схему, в якій чоловік намагався заволодіти чужою квартирою через фальшиву смерть власника. Для цього він підробив документи та навіть "оформив" кремацію. Йдеться про житло в прибережному районі вартістю понад 2 млн грн. Підозрюваного затримали, йому загрожує ув’язнення.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.
Квартирна афера
Правоохоронці затримали 31-річного киянина, який організував схему з підробкою документів, щоб отримати квартиру в одному з престижних районів Одеси. Слідчі встановили, що чоловік діяв разом із невстановленою особою. Вони знали, що квартира перебуває під арештом через борги власника, і вирішили скористатися цим. Зловмисник підробив довідку про смерть власника та заповіт, у якому нібито отримував усе майно. З цими документами він звернувся до відділу реєстрації актів цивільного стану та отримав справжнє свідоцтво про смерть. Після цього надіслав документи приватному виконавцю і вимагав зняти арешт з квартири, посилаючись на своє "право" на спадщину.
Окрім цього, чоловік спробував отримати гроші від держави. Він подав заяву на компенсацію витрат на поховання — майже 26 тисяч гривень. Для цього також використав підроблені документи, зокрема довідку про кремацію, якої насправді не було.
Що загрожує
Втім реалізувати схему до кінця йому завадили поліцейські. Під час затримання у нього вилучили печатки та документи, які могли використовуватися для підробок. Чоловіку вже повідомили про підозру за кількома статтями — за шахрайство у великих розмірах та підроблення документів. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.
Інші схеми
В Одесі викрили правоохоронця, який організував схему привласнення квартир померлих громадян без спадкоємців. За законом таке майно має переходити у власність держави, однак підозрюваний переоформлював його на підставних осіб і продавав. Одну квартиру вже продали за понад 1 млн грн, інші угоди вдалося зупинити. Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану, а також у незаконному розпорядженні майном. Наразі вирішується питання запобіжного заходу та відсторонення його від посади, санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.
Також ми писали про те, що в Одесі поліція зупинила масштабну аферу з землею, яку провернули місцеві ділки. Зловмисники намагалися привласнити ділянки загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень. Тепер усім учасникам схеми загрожує тривалий термін за ґратами, а на вкрадене майно вже наклали арешт.
Читайте Новини.LIVE!