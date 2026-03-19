Афера в Одесі: фіктивна смерть заради квартири

Будинок в Одесы. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

В Одесі викрили схему, в якій чоловік намагався заволодіти чужою квартирою через фальшиву смерть власника. Для цього він підробив документи та навіть "оформив" кремацію. Йдеться про житло в прибережному районі вартістю понад 2 млн грн. Підозрюваного затримали, йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Квартирна афера

Правоохоронці затримали 31-річного киянина, який організував схему з підробкою документів, щоб отримати квартиру в одному з престижних районів Одеси. Слідчі встановили, що чоловік діяв разом із невстановленою особою. Вони знали, що квартира перебуває під арештом через борги власника, і вирішили скористатися цим. Зловмисник підробив довідку про смерть власника та заповіт, у якому нібито отримував усе майно. З цими документами він звернувся до відділу реєстрації актів цивільного стану та отримав справжнє свідоцтво про смерть. Після цього надіслав документи приватному виконавцю і вимагав зняти арешт з квартири, посилаючись на своє "право" на спадщину.

Окрім цього, чоловік спробував отримати гроші від держави. Він подав заяву на компенсацію витрат на поховання — майже 26 тисяч гривень. Для цього також використав підроблені документи, зокрема довідку про кремацію, якої насправді не було.

Затриманий киянин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Втім реалізувати схему до кінця йому завадили поліцейські. Під час затримання у нього вилучили печатки та документи, які могли використовуватися для підробок. Чоловіку вже повідомили про підозру за кількома статтями — за шахрайство у великих розмірах та підроблення документів. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Інші схеми

В Одесі викрили правоохоронця, який організував схему привласнення квартир померлих громадян без спадкоємців. За законом таке майно має переходити у власність держави, однак підозрюваний переоформлював його на підставних осіб і продавав. Одну квартиру вже продали за понад 1 млн грн, інші угоди вдалося зупинити. Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану, а також у незаконному розпорядженні майном. Наразі вирішується питання запобіжного заходу та відсторонення його від посади, санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.

Також ми писали про те, що в Одесі поліція зупинила масштабну аферу з землею, яку провернули місцеві ділки. Зловмисники намагалися привласнити ділянки загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень. Тепер усім учасникам схеми загрожує тривалий термін за ґратами, а на вкрадене майно вже наклали арешт.