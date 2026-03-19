Афера в Одессе: фиктивная смерть ради квартиры: фиктивная смерть ради квартиры

Афера в Одессе: фиктивная смерть ради квартиры

Афера в Одессе: фиктивная смерть ради квартиры

Дата публикации 19 марта 2026 12:06
Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе разоблачили схему, в которой мужчина пытался завладеть чужой квартирой через фальшивую смерть владельца. Для этого он подделал документы и даже "оформил" кремацию. Речь идет о жилье в прибрежном районе стоимостью более 2 млн грн. Подозреваемого задержали, ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Квартирная афера

Правоохранители задержали 31-летнего киевлянина, который организовал схему с подделкой документов, чтобы получить квартиру в одном из престижных районов Одессы. Следователи установили, что мужчина действовал вместе с неустановленным лицом. Они знали, что квартира находится под арестом из-за долгов владельца, и решили воспользоваться этим. Злоумышленник подделал справку о смерти владельца и завещание, в котором якобы получал все имущество. С этими документами он обратился в отдел регистрации актов гражданского состояния и получил настоящее свидетельство о смерти. После этого направил документы частному исполнителю и требовал снять арест с квартиры, ссылаясь на свое "право" на наследство.

Кроме этого, мужчина попытался получить деньги от государства. Он подал заявление на компенсацию расходов на погребение — почти 26 тысяч гривен. Для этого также использовал поддельные документы, в частности справку о кремации, которой на самом деле не было.

Задержанный киевлянин. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Впрочем реализовать схему до конца ему помешали полицейские. Во время задержания у него изъяли печати и документы, которые могли использоваться для подделок. Мужчине уже сообщили о подозрении по нескольким статьям — за мошенничество в крупных размерах и подделку документов. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Другие схемы

В Одессе разоблачили правоохранителя, который организовал схему присвоения квартир умерших граждан без наследников. По закону такое имущество должно переходить в собственность государства, однако подозреваемый переоформлял его на подставных лиц и продавал. Одну квартиру уже продали за более 1 млн грн, другие сделки удалось остановить. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном группой лиц в условиях военного положения, а также в незаконном распоряжении имуществом. Сейчас решается вопрос меры пресечения и отстранения его от должности, санкции статей предусматривают до 12 лет заключения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили мошенническую схему с завладением квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница потеряла имущество и понесла миллионные убытки. Подозреваемому грозит длительное заключение.

Также мы писали о том, что в Одессе полиция остановила масштабную аферу с землей, которую провернули местные дельцы. Злоумышленники пытались присвоить участки общей стоимостью более 75 миллионов гривен. Теперь всем участникам схемы грозит длительный срок за решеткой, а на украденное имущество уже наложили арест.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
