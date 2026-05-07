В Одесі ділки вибивали неіснуючий борг: робота схеми

Затримання одного із зловмисників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі троє чоловіків вимагали гроші з місцевого жителя, прикриваючись неіснуючим боргом. Вони погрожували чоловіку телефоном, а згодом перейшли до особистих зустрічей. Зловмисники хотіли отримати 5000 доларів, але під час передачі грошей їх затримали правоохоронці. Усім фігурантам вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Погрози через "борг"

До поліції звернувся одесит, який заявив про постійний психологічний тиск. Невідомі телефонували та писали йому з вимогою щомісяця платити 500 доларів нібито за борг, до якого чоловік не мав жодного стосунку. У разі відмови йому погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці встановили, що до вимагання причетні двоє іноземців віком 42 і 32 роки, а також 33-річний житель Одеси.

Реальні погрози

Коли телефонні погрози не дали результату, зловмисники використали оголошення потерпілого про продаж автомобіля. Вони домовилися про зустріч начебто для огляду машини, але під час розмови почали вимагати вже одноразову виплату — 5000 доларів. Гроші на місце привезла знайома чоловіка.

Однак отримати їх фігуранти не встигли — правоохоронці затримали двох чоловіків під час передачі готівки. Третього спільника, який координував дії дистанційно, затримали за місцем проживання.

Що загрожує

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами та гроші, які слідство вважає здобутими незаконним шляхом. Усім трьом оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Як не потрапити на зловмисників

Громадянам радять не реагувати на погрози та вимоги переказати гроші за нібито "борги", якщо їх не підтверджують жодні офіційні документи. У таких випадках шахраї часто намагаються психологічно тиснути на людину через дзвінки, повідомлення або особисті зустрічі, щоб змусити діяти поспіхом і зі страху.

Фахівці рекомендують зберігати всі повідомлення, записи дзвінків і скриншоти листування, не передавати гроші незнайомцям та одразу звертатися до поліції у разі погроз. Також варто бути обережними під час продажу автомобілів чи дорогих речей через онлайн-оголошення, адже зловмисники можуть використовувати такі зустрічі як привід для тиску або вимагання грошей.

