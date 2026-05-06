В Одесі затримали курсового офіцера: ціна допуску до іспитів

Затримання офіцера. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили курсового офіцера морського навчального закладу. Його підозрюють у вимаганні грошей з курсантів за "вирішення" проблем із навчанням. Чоловіка затримали під час отримання хабаря. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Хабарі за іспити

За даними слідства, 53-річний одесит, який працював курсовим офіцером, пропонував курсантам допомогу за гроші. Йшлося про допуск до сесії, складання іспитів і уникнення відрахування. Один із випадків задокументували правоохоронці. У випускника з боргами в навчанні посадовець вимагав майже 1600 доларів. За ці гроші обіцяв вплинути на інших працівників вишу та "закрити" сесію. Якщо курсант відмовлявся платити, погрожував недопуском до іспитів і проблемами з отриманням диплома.

Затримання офіцера

Чоловіка затримали "на гарячому" — під час отримання всієї суми в автомобілі неподалік навчального закладу. Під час обшуків у нього вилучили гроші, телефон і транспортний засіб.

Що загрожує

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за зловживання впливом із вимаганням неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Також правоохоронці перевіряють, чи були інші подібні випадки. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Хабарі у війську

В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця, який обіцяв за гроші "влаштувати" службу в тилу. За даними слідства, 37-річний чоловік пропонував вплинути на посадовців ТЦК та командирів навчальних центрів. Свої послуги він оцінив у 5000 доларів. Якщо ж клієнт відмовлявся платити, погрожував відправкою до штурмового підрозділу. Фігуранта затримали під час отримання частини хабаря — 1500 доларів — у власному авто.

Під час обшуків вилучили гроші, документи, транспорт, а також боєприпаси. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом та незаконному поводженні зі зброєю. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави понад 332 тисячі гривень. Слідство триває, встановлюють інших можливих учасників схеми.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі викладачка коледжу вимагала хабар від студентки. За гроші вона обіцяла закрити академічні борги та допустити до сесії. Після отримання суми правоохоронці одразу її затримали. Тепер жінці загрожує до ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок судді Київського районного суду Одеси Людмилі Салтан. Її визнали винною в отриманні неправомірної вигоди. Також суд частково конфіскував її майно.