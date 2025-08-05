Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Перевод у тил недорого — схема одеського військового

Перевод у тил недорого — схема одеського військового

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини допомагав ухилятися та переводитися у тилові частини за хабарі
Молоток судді. Фото ілюстративне: brovary

Військовий з Одеси організував схему, завдяки якій заробляв на переведенні службовців до тилових частин. Однак ділка піймали на гарячому, відкрили справу, а суд прирік його до величезного штрафу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Водій ланки навчальних плавзасобів з Одеси взяв 1000 доларів з військовослужбовця, за що обіцяв посприяти у переведенні клієнта у тилову частину.

Через деякий час правоохоронці задокументували як фігурант взяв з іншого війського 2000 доларів. За цю суму він обіцяв посприяти на членів військово-лікарської комісії, щоб вони визнали клієнта обмежено придатним до несення військової служби з подальшим сприянням у переміщенні останнього до тилової частини. Однак ділка піймали на гарячому та затримали.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене за змовою осіб). Він має сплатити 170 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив зі зброєю та психотропами. А також про те, як покарали службовця ЗСУ за різанину в одеській Аркадії.

Одеса Одеська область Кримінал Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації