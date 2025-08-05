Військовий ЗСУ з Одещини допомагав ухилятися та переводитися у тилові частини за хабарі

Молоток судді. Фото ілюстративне: brovary

Військовий з Одеси організував схему, завдяки якій заробляв на переведенні службовців до тилових частин. Однак ділка піймали на гарячому, відкрили справу, а суд прирік його до величезного штрафу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Водій ланки навчальних плавзасобів з Одеси взяв 1000 доларів з військовослужбовця, за що обіцяв посприяти у переведенні клієнта у тилову частину.

Через деякий час правоохоронці задокументували як фігурант взяв з іншого війського 2000 доларів. За цю суму він обіцяв посприяти на членів військово-лікарської комісії, щоб вони визнали клієнта обмежено придатним до несення військової служби з подальшим сприянням у переміщенні останнього до тилової частини. Однак ділка піймали на гарячому та затримали.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене за змовою осіб). Він має сплатити 170 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив зі зброєю та психотропами. А також про те, як покарали службовця ЗСУ за різанину в одеській Аркадії.