Военный ВСУ из Одесской области помогал уклоняться и переводиться в тыловые части за взятки

Молоток судьи. Фото иллюстративное: brovary

Военный из Одессы организовал схему, благодаря которой зарабатывал на переводе служащих в тыловые части. Однако дельца поймали с поличным, открыли дело, а суд приговорил его к огромному штрафу.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Водитель звена учебных плавсредств из Одессы взял 1000 долларов с военнослужащего, за что обещал посодействовать в переводе клиента в тыловую часть.

Через некоторое время правоохранители задокументировали как фигурант взял с другого военного 2000 долларов. За эту сумму он обещал посодействовать на членов военно-врачебной комиссии, чтобы они признали клиента ограниченно годным к несению военной службы с последующим содействием в перемещении последнего в тыловую часть. Однако дельца поймали с поличным и задержали.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по сговору лиц). Он должен уплатить 170 000 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ездил с оружием и психотропами. А также о том, как наказали служащего ВСУ за резню в одесской Аркадии.