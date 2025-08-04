Одесит вкрав понад 28 мільйонів на реставрації музею на Херсонщині

Херсонський обласний художній музей. Фото: Херсонська ОВА

Підприємець з Одеси привласнив понад 28 мільйонів гривень на реставрації Херсонського обласного художнього музею. Однак його на цьому викрили, підозрюваномуз агрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Подробиці справи

Підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Договір укладався з одним із департаментів обласної адміністрації.

За даними слідства, фігурант подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт. Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, після чого легалізував їх шляхом переводу на рахунки різних суб’єктів господарювання.

"Стосовно посадових осіб Херсонської обласної державної адміністрації матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження та направлено за підслідністю до НАБУ",— йдестяь у повідомленні правоохоронців.

Музей під реставрацією. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Яким чином покарають

Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України (привласнення та розтрата майна в особливо вериких розмірах а також легалізація доходів). Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посадовців Одещини, які нанесли збитків на 200 мільйонів. А також про прибуткову схему миколаївського ділка.