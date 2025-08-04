Одессит украл более 28 миллионов на реставрации музея на Херсонщине

Херсонский областной художественный музей. Фото: Херсонская ОВА

Предприниматель из Одессы присвоил более 28 миллионов гривен на реставрации Херсонского областного художественного музея. Однако его на этом разоблачили, подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Подробности дела

Подозреваемый, возглавляя строительную компанию из Одессы, получил подряд на капитальный ремонт и реставрацию Херсонского областного художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Договор заключался с одним из департаментов областной администрации.

По данным следствия, фигурант подал акты с завышенными объемами выполненных работ. Таким образом подозреваемый завладел бюджетными средствами в сумме 28,4 млн грн, после чего легализовал их путем перевода на счета различных субъектов хозяйствования.

"В отношении должностных лиц Херсонской областной государственной администрации материалы досудебного расследования выделены в отдельное уголовное производство и направлены по подследственности в НАБУ",— говорится в сообщении правоохранителей.

Музей под реставрацией. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Каким образом накажут

Фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины (присвоение и растрата имущества в особо вериких размерах а также легализация доходов). Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о чиновниках Одесской области, которые нанесли ущерб на 200 миллионов. А также о прибыльной схеме николаевского дельца.