В Одесі військовий заробляв на службі у тилу: ціна послуги

Затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили військовослужбовця, який обіцяв "влаштувати" службу в тилу за гроші. У разі відмови він погрожував відправкою на передову. Чоловіка затримали під час отримання частини суми. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Служба в тилу

Слідчі встановили, що до схеми причетний 37-річний військовий. Він дізнався, що місцевий житель хоче служити в тилу, і запропонував "допомогу". Фігурант запевняв, що має зв’язки у територіальному центрі комплектування та серед командирів навчальних центрів. За свої "послуги" він попросив 5000 доларів. У разі відмови платити чоловіку погрожували відправкою до штурмового підрозділу.

Затримання з грошима

Правоохоронці задокументували передачу частини суми — 1500 доларів. Гроші та копії документів "клієнта" військовий отримав у власному авто. Після цього його затримали. Слідчі вилучили готівку, документи та автомобіль як докази.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли предмети, схожі на боєприпаси. Йдеться про корпуси гранат, запали та близько 800 набоїв різного калібру. Усе вилучене направили на експертизу. За цим фактом відкрито окреме провадження.

Що загрожує

Військовому повідомили про підозру у зловживанні впливом із вимаганням грошей. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу понад 332 тисячі гривень. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних.

Подібні схеми

Схожий випадок раніше викрили також в Одесі. Офіцерку-психологиню підозрюють у торгівлі впливом. За даними слідства, вона обіцяла перевести військового з передової до тилу за 4000 доларів і навіть допомогти зі "звільненням" зі служби. Правоохоронці задокументували, що жінка спочатку отримала 1500 доларів авансу через посередника. Після цього вона почала вимагати решту суми та тиснути на військового. Її затримали вдома одразу після отримання другої частини грошей.

Наразі справу вже передали до суду. Підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд раніше обрав їй запобіжний захід із можливістю внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині військовослужбовець заробляв на призовниках. Він обіцяв "тиху службу" подалі від фронту. За це вимагав тисячі доларів. Чоловіка затримали під час отримання грошей.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі сімейний лікар приватної клініки пропонував за гроші оформити інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Він обіцяв документи про неіснуюче захворювання та групу інвалідності через знайомих у експертних комісіях. Лікаря затримали під час отримання частини суми. Йому загрожує ув’язнення.