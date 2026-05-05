Главная Одесса В Одессе военный зарабатывал на службе в тылу: цена услуги

В Одессе военный зарабатывал на службе в тылу: цена услуги

Дата публикации 5 мая 2026 11:33
В Одессе военный зарабатывал на службе в тылу: цена услуги
Задержание военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили военнослужащего, который обещал "устроить" службу в тылу за деньги. В случае отказа он угрожал отправкой на передовую. Мужчину задержали во время получения части суммы. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Служба в тылу

Следователи установили, что к схеме причастен 37-летний военный. Он узнал, что местный житель хочет служить в тылу, и предложил "помощь". Фигурант уверял, что имеет связи в территориальном центре комплектования и среди командиров учебных центров. За свои "услуги" он попросил 5000 долларов. В случае отказа платить мужчине угрожали отправкой в штурмовое подразделение.

Задержание с деньгами

Правоохранители задокументировали передачу части суммы — 1500 долларов. Деньги и копии документов "клиента" военный получил в собственном авто. После этого его задержали. Следователи изъяли наличные, документы и автомобиль в качестве доказательств.

Во время обыска дома у подозреваемого нашли предметы, похожие на боеприпасы. Речь идет о корпусах гранат, запалы и около 800 патронов различного калибра. Все изъятое направили на экспертизу. По данному факту открыто отдельное производство.

Читайте также:

Что грозит

Военному сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием с вымогательством денег. Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внести залог более 332 тысяч гривен. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.

Подобные схемы

Похожий случай ранее разоблачили также в Одессе. Офицера-психолога подозревают в торговле влиянием. По данным следствия, она обещала перевести военного с передовой в тыл за 4000 долларов и даже помочь с "увольнением" со службы. Правоохранители задокументировали, что женщина сначала получила 1500 долларов аванса через посредника. После этого она начала требовать остальную сумму и давить на военного. Ее задержали дома сразу после получения второй части денег.

Сейчас дело уже передали в суд. Подозреваемой грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Суд ранее избрал ей меру пресечения с возможностью внесения залога.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области военнослужащий зарабатывал на призывниках. Он обещал "тихую службу" подальше от фронта. За это требовал тысячи долларов. Мужчину задержали во время получения денег.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе семейный врач частной клиники предлагал за деньги оформить инвалидность, чтобы избежать мобилизации. Он обещал документы о несуществующем заболевании и группе инвалидности через знакомых в экспертных комиссиях. Врача задержали во время получения части суммы. Ему грозит заключение в тюрьму.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
