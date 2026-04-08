В Одесі офіцерка обіцяла тил за 4000 дол.: справа у суді

Затримання офіцерки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі офіцерку-психологиню підозрюють у торгівлі впливом. Вона за гроші обіцяла перевести військового з передової в тил і навіть "звільнити" зі служби. Справу передали до суду. Тепер їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі справи

Слідчі завершили розслідування щодо 41-річної жительки Одеського району. Обвинувальний акт уже передали до суду. За даними правоохоронців, жінка працювала офіцеркою-психологинею в одній із військових частин Одеси. Вона розповідала знайомим, що може "домовитися" з посадовцями різних частин області й вирішити питання по службі за гроші.

Поліцейські задокументували випадок, коли вона пообіцяла за 4000 доларів перевести військового з передової до частини в Одесі. Також запевняла, що після цього його оформлять у тилу та знімуть з обліку за станом здоров’я.

Спочатку через посередника жінка отримала 1500 доларів авансу. Після цього почала вимагати решту суми, погрожуючи, що без повної оплати "процес не запуститься". Затримали її вдома одразу після отримання другої частини грошей.

Як покарають

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави 832 тисячі гривень. Цю заставу підозрювана внесла. Наразі жінці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців, поєднане з вимаганням. Якщо провину доведуть у суді, їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подібні випадки на Одещині

Схожі схеми вже викривали і раніше. Так, на Одещині затримали військовослужбовця, який продавав "службу в тилу". За даними поліції, 28-річний солдат пропонував чоловікам призовного віку оформлення до тилових підрозділів без реального відправлення в зону бойових дій. Свої можливості він пояснював нібито зв’язками серед посадовців. За "послугу" вимагав 2500 доларів. Його затримали одразу після отримання грошей за влаштування до навчального центру. Кошти вилучили як доказ.

Військовому вже повідомили про підозру у зловживанні впливом із вимаганням неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває — правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб.

