В Одессе офицер обещала тыл за 4000 долл.: дело в суде

Задержание офицера. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе офицера-психолога подозревают в торговле влиянием. Она за деньги обещала перевести военного с передовой в тыл и даже "уволить" со службы. Дело передали в суд. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали дела

Следователи завершили расследование в отношении 41-летней жительницы Одесского района. Обвинительный акт уже передали в суд. По данным правоохранителей, женщина работала офицером-психологом в одной из воинских частей Одессы. Она рассказывала знакомым, что может "договориться" с должностными лицами различных частей области и решить вопросы по службе за деньги.

Полицейские задокументировали случай, когда она пообещала за 4000 долларов перевести военного с передовой в часть в Одессе. Также уверяла, что после этого его оформят в тылу и снимут с учета по состоянию здоровья.

Сначала через посредника женщина получила 1500 долларов аванса. После этого начала требовать остальную сумму, угрожая, что без полной оплаты "процесс не запустится". Задержали ее дома сразу после получения второй части денег.

Как накажут

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом залога 832 тысячи гривен. Этот залог подозреваемая внесла. Сейчас женщине инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, соединенное с вымогательством. Если вину докажут в суде, ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Подобные случаи в Одесской области

Похожие схемы уже разоблачали и раньше. Так, в Одесской области задержали военнослужащего, который продавал "службу в тылу". По данным полиции, 28-летний солдат предлагал мужчинам призывного возраста оформление в тыловые подразделения без реальной отправки в зону боевых действий. Свои возможности он объяснял якобы связями среди чиновников. За "услугу" требовал 2500 долларов. Его задержали сразу после получения денег за устройство в учебный центр. Средства изъяли в качестве доказательства.

Военному уже сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием с вымогательством неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается - правоохранители проверяют возможную причастность других лиц.

