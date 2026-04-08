Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе офицер обещала тыл за 4000 долл.: дело в суде

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 10:06
Задержание офицера. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе офицера-психолога подозревают в торговле влиянием. Она за деньги обещала перевести военного с передовой в тыл и даже "уволить" со службы. Дело передали в суд. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали дела

Следователи завершили расследование в отношении 41-летней жительницы Одесского района. Обвинительный акт уже передали в суд. По данным правоохранителей, женщина работала офицером-психологом в одной из воинских частей Одессы. Она рассказывала знакомым, что может "договориться" с должностными лицами различных частей области и решить вопросы по службе за деньги.

Полицейские задокументировали случай, когда она пообещала за 4000 долларов перевести военного с передовой в часть в Одессе. Также уверяла, что после этого его оформят в тылу и снимут с учета по состоянию здоровья.

Сначала через посредника женщина получила 1500 долларов аванса. После этого начала требовать остальную сумму, угрожая, что без полной оплаты "процесс не запустится". Задержали ее дома сразу после получения второй части денег.

Читайте также:

Как накажут

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом залога 832 тысячи гривен. Этот залог подозреваемая внесла. Сейчас женщине инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, соединенное с вымогательством. Если вину докажут в суде, ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Подобные случаи в Одесской области

Похожие схемы уже разоблачали и раньше. Так, в Одесской области задержали военнослужащего, который продавал "службу в тылу". По данным полиции, 28-летний солдат предлагал мужчинам призывного возраста оформление в тыловые подразделения без реальной отправки в зону боевых действий. Свои возможности он объяснял якобы связями среди чиновников. За "услугу" требовал 2500 долларов. Его задержали сразу после получения денег за устройство в учебный центр. Средства изъяли в качестве доказательства.

Военному уже сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием с вымогательством неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается - правоохранители проверяют возможную причастность других лиц.

Как сообщало Новини.LIVE, в Одессе разоблачили группу мошенников, которые выманивали деньги под видом продажи авто. Среди пострадавших - военный, который потерял более 20 тысяч гривен. Полиция устанавливает других жертв аферы.

Также Новини.LIVE писали, что военные в Одесской области наладили продажу оружия и боеприпасов. Они выносили их со складов подразделения и сбывали. Вооружение предназначалось для обороны страны. Общая сумма сделок превысила 1,5 млн грн.

Одесса офицеры задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации