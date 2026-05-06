В Одессе задержан курсовой офицер: цена допуска к экзаменам

Задержание офицера. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили курсового офицера морского учебного заведения. Его подозревают в вымогательстве денег с курсантов за "решение" проблем с обучением. Мужчину задержали во время получения взятки. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Взятки за экзамены

По данным следствия, 53-летний одессит, который работал курсовым офицером, предлагал курсантам помощь за деньги. Речь шла о допуске к сессии, сдаче экзаменов и избежании отчисления. Один из случаев задокументировали правоохранители. У выпускника с долгами в учебе чиновник требовал почти 1600 долларов. За эти деньги обещал повлиять на других работников вуза и "закрыть" сессию. Если курсант отказывался платить, угрожал недопуском к экзаменам и проблемами с получением диплома.

Задержание офицера

Мужчину задержали "на горячем" — во время получения всей суммы в автомобиле неподалеку от учебного заведения. Во время обысков у него изъяли деньги, телефон и транспортное средство.

Что грозит

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за злоупотребление влиянием с вымогательством неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Также правоохранители проверяют, были ли другие подобные случаи. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Взятки в армии

В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего, который обещал за деньги "устроить" службу в тылу. По данным следствия, 37-летний мужчина предлагал повлиять на должностных лиц ТЦК и командиров учебных центров. Свои услуги он оценил в 5000 долларов. Если же клиент отказывался платить, угрожал отправкой в штурмовое подразделение. Фигуранта задержали во время получения части взятки — 1500 долларов — в собственном авто.

Во время обысков изъяли деньги, документы, транспорт, а также боеприпасы. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и незаконном обращении с оружием. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом залога более 332 тысяч гривен. Следствие продолжается, устанавливают других возможных участников схемы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе преподавательница колледжа требовала взятку от студентки. За деньги она обещала закрыть академические долги и допустить к сессии. После получения суммы правоохранители сразу ее задержали. Теперь женщине грозит до заключения.

Также Новини.LIVE писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор судье Киевского районного суда Одессы Людмиле Салтан. Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды. Также суд частично конфисковал ее имущество.