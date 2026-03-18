Головна Одеса В Одесі завідувачка кафедри у коледжі попалася на хабарі

В Одесі завідувачка кафедри у коледжі попалася на хабарі

Дата публікації: 18 березня 2026 14:21
Затримання викладачки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Одесі викладачка коледжу вимагала хабар від студентки. За гроші вона обіцяла закрити академічні борги та допустити до сесії. Після отримання суми правоохоронці одразу її затримали. Тепер жінці загрожує до ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Корупція у коледжі

В Одесі 42-річна завідувачка однієї з кафедр коледжу попалася на хабарі. Вона обіцяла студентці, що за 15 тисяч гривень "вирішить питання" з боргами та допустить її до іспитів. У разі відмови викладачка погрожувала відрахуванням.

Правоохоронці затримали жінку одразу після отримання грошей. Кошти вилучили як речові докази.

Що загрожує

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища. За це передбачено до десяти років ув’язнення, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади до трьох років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 66 560 гривень, яку викладачка сплатила.

Схеми в закладах освіти

Зауважимо, що це не перший подібний випадок у сфері освіти на Одещині. Раніше правоохоронці викрили іншу схему — з фіктивними працівниками у відділі освіти. За даними поліції, посадовиця оформлювала неіснуючі договори на людей без їхнього відома, а гроші з бюджету фактично привласнювалися. Загальна сума збитків перевищила 200 тисяч гривень, їх уже повернули громаді, а справу передали до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Київському районному суді Одеси винесли вирок військовослужбовцю, який обіцяв за гроші допомогти з оформленням до територіальної громади. За даними справи, чоловік двічі отримував хабар за нібито вплив на командира добровольчого формування. Обвинуваченого визнали винним і призначили штраф.

Також ми писали, що вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок судді Київського районного суду Одеси Людмилі Салтан. Її визнали винною в отриманні неправомірної вигоди. Також суд частково конфіскував її майно.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
