В Одессе заведующая кафедрой в колледже попалась на взятке

Задержание преподавательницы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе преподавательница колледжа требовала взятку от студентки. За деньги она обещала закрыть академические долги и допустить к сессии. После получения суммы правоохранители сразу ее задержали. Теперь женщине грозит до заключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Читайте также:

Коррупция в колледже

В Одессе 42-летняя заведующая одной из кафедр колледжа попалась на взятке. Она обещала студентке, что за 15 тысяч гривен "решит вопрос" с долгами и допустит ее к экзаменам. В случае отказа преподавательница угрожала отчислением.

Правоохранители задержали женщину сразу после получения денег. Средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Что грозит

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием служебного положения. За это предусмотрено до десяти лет заключения, конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности до трех лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 66 560 гривен, которую преподавательница оплатила.

Схемы в учебных заведениях

Заметим, что это не первый подобный случай в сфере образования в Одесской области. Ранее правоохранители разоблачили другую схему — с фиктивными работниками в отделе образования. По данным полиции, чиновница оформляла несуществующие договоры на людей без их ведома, а деньги из бюджета фактически присваивались. Общая сумма убытков превысила 200 тысяч гривен, их уже вернули общине, а дело передали в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Киевском районном суде Одессы вынесли приговор военнослужащему, который обещал за деньги помочь с оформлением в территориальную общину. По данным дела, мужчина дважды получал взятку за якобы влияние на командира добровольческого формирования. Обвиняемого признали виновным и назначили штраф.

Также мы писали, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор судье Киевского районного суда Одессы Людмиле Салтан. Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды. Также суд частично конфисковал ее имущество.