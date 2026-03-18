Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одессе заведующая кафедрой в колледже попалась на взятке

В Одессе заведующая кафедрой в колледже попалась на взятке

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 14:21
Задержание преподавательницы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе преподавательница колледжа требовала взятку от студентки. За деньги она обещала закрыть академические долги и допустить к сессии. После получения суммы правоохранители сразу ее задержали. Теперь женщине грозит до заключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Коррупция в колледже

В Одессе 42-летняя заведующая одной из кафедр колледжа попалась на взятке. Она обещала студентке, что за 15 тысяч гривен "решит вопрос" с долгами и допустит ее к экзаменам. В случае отказа преподавательница угрожала отчислением.

Правоохранители задержали женщину сразу после получения денег. Средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Что грозит

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием служебного положения. За это предусмотрено до десяти лет заключения, конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности до трех лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 66 560 гривен, которую преподавательница оплатила.

Схемы в учебных заведениях

Заметим, что это не первый подобный случай в сфере образования в Одесской области. Ранее правоохранители разоблачили другую схему — с фиктивными работниками в отделе образования. По данным полиции, чиновница оформляла несуществующие договоры на людей без их ведома, а деньги из бюджета фактически присваивались. Общая сумма убытков превысила 200 тысяч гривен, их уже вернули общине, а дело передали в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Киевском районном суде Одессы вынесли приговор военнослужащему, который обещал за деньги помочь с оформлением в территориальную общину. По данным дела, мужчина дважды получал взятку за якобы влияние на командира добровольческого формирования. Обвиняемого признали виновным и назначили штраф.

Также мы писали, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор судье Киевского районного суда Одессы Людмиле Салтан. Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды. Также суд частично конфисковал ее имущество.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации