Гуманітарка на продаж: на Одещині викрили схему на 44 млн грн

Правоохоронці вилучають гуманітарку. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеській області викрили масштабну схему незаконного продажу гуманітарної допомоги. Товари для постраждалих від війни продавали на ринку "7 км". У справі фігурують керівники благодійних фондів та інші учасники групи. Загальна сума ввезеної допомоги перевищує 44 мільйони гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Схема через фонди

Правоохоронці встановили, що на Одещині учасники групи створили підконтрольні благодійні фонди. Через них отримували гуманітарні вантажі з Туреччини. У документах їх оформлювали як допомогу для переселенців. Насправді ж товар одразу готували до продажу.

Після перетину кордону гуманітарна допомога ставала звичайним товаром. Її вивозили на склади, а звідти — на торгові точки. Основним місцем збуту став ринок "7 км" в Одесі. Там продукцію продавали за готівку.

Організатори і масштаби

За даними слідства, організатором був колишній працівник митниці. Він залучив десятки людей — від водіїв до фінансистів і фіктивних керівників фондів. Загалом ввезли близько 50 тонн товарів, призначених для допомоги людям.

Затримання і покарання

30 квітня в Одесі та області провели 71 обшук. Вилучили товар, техніку та документи. Трьох учасників затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

Схеми з гуманітаркою

Раніше, на Одещині поліцейські затримали жителя Київщини, якого підозрюють у незаконному продажі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. За даними слідства, транспорт призначався, зокрема, для потреб Збройних сил України. Фігурант діяв під прикриттям благодійної організації, використовуючи її документи та реквізити. Отримані автомобілі він виставляв на продаж через інтернет-майданчики. У ході документування правоохоронці зафіксували продаж трьох авто — Nissan Pick-Up, Nissan Navara та Mazda — за 17 800 доларів.

Після передачі грошей і транспортних засобів поліцейські припинили оборудку та затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру за незаконне розпорядження гуманітарною допомогою з метою отримання прибутку, вчинене під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

