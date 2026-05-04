Гуманитарка на продажу: На Одесчине раскрыли схему на 44 млн грн

Правоохранители изымают гуманитарку. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили масштабную схему незаконной продажи гуманитарной помощи. Товары для пострадавших от войны продавали на рынке "7 км". В деле фигурируют руководители благотворительных фондов и другие участники группы. Общая сумма ввезенной помощи превышает 44 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Схема через фонды

Правоохранители установили, что в Одесской области участники группы создали подконтрольные благотворительные фонды. Через них получали гуманитарные грузы из Турции. В документах их оформляли как помощь для переселенцев. На самом деле товар сразу готовили к продаже.

После пересечения границы гуманитарная помощь становилась обычным товаром. Ее вывозили на склады, а оттуда — на торговые точки. Основным местом сбыта стал рынок "7 км" в Одессе. Там продукцию продавали за наличные.

Организаторы и масштабы

По данным следствия, организатором был бывший работник таможни. Он привлек десятки людей — от водителей до финансистов и фиктивных руководителей фондов. Всего ввезли около 50 тонн товаров, предназначенных для помощи людям.

Задержания и наказания

30 апреля в Одессе и области провели 71 обыск. Изъяли товар, технику и документы. Трех участников задержали и сообщили о подозрении. Им грозит до семи лет заключения.

Схемы с гуманитаркой

Ранее, в Одесской области полицейские задержали жителя Киевской области, которого подозревают в незаконной продаже автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь. По данным следствия, транспорт предназначался, в частности, для нужд Вооруженных сил Украины. Фигурант действовал под прикрытием благотворительной организации, используя ее документы и реквизиты. Полученные автомобили он выставлял на продажу через интернет-площадки. В ходе документирования правоохранители зафиксировали продажу трех авто — Nissan Pick-Up, Nissan Navara и Mazda — за 17 800 долларов.

После передачи денег и транспортных средств полицейские прекратили сделку и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении за незаконное распоряжение гуманитарной помощью с целью получения прибыли, совершенное во время военного положения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

