В Одессе дельцы выбивали несуществующий долг: работа схемы

Задержание одного из злоумышленников. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе трое мужчин требовали деньги с местного жителя, прикрываясь несуществующим долгом. Они угрожали мужчине по телефону, а затем перешли к личным встречам. Злоумышленники хотели получить 5000 долларов, но во время передачи денег их задержали правоохранители. Всем фигурантам уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Угрозы из-за "долга"

В полицию обратился одессит, который заявил о постоянном психологическом давлении. Неизвестные звонили и писали ему с требованием ежемесячно платить 500 долларов якобы за долг, к которому мужчина не имел никакого отношения. В случае отказа ему угрожали физической расправой.

Правоохранители установили, что к вымогательству причастны двое иностранцев в возрасте 42 и 32 года, а также 33-летний житель Одессы.

Реальные угрозы

Когда телефонные угрозы не дали результата, злоумышленники использовали объявление потерпевшего о продаже автомобиля. Они договорились о встрече якобы для осмотра машины, но во время разговора начали требовать уже единовременную выплату — 5000 долларов. Деньги на место привезла знакомая мужчины.

Однако получить их фигуранты не успели — правоохранители задержали двух мужчин во время передачи наличных. Третьего сообщника, который координировал действия дистанционно, задержали по месту жительства.

Что грозит

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами и деньги, которые следствие считает добытыми незаконным путем. Всем троим объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения. Суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Как не попасться на злоумышленников

Гражданам советуют не реагировать на угрозы и требования перевести деньги за якобы "долги", если их не подтверждают никакие официальные документы. В таких случаях мошенники часто пытаются психологически давить на человека через звонки, сообщения или личные встречи, чтобы заставить действовать в спешке и из страха.

Специалисты рекомендуют сохранять все сообщения, записи звонков и скриншоты переписки, не передавать деньги незнакомцам и сразу обращаться в полицию в случае угроз. Также стоит быть осторожными при продаже автомобилей или дорогих вещей через онлайн-объявления, ведь злоумышленники могут использовать такие встречи как повод для давления или вымогательства денег.

