Житель Одесской области сымитировал грабеж, чтобы не отдавать деньги

Полиция на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области житель Харьковщины заявил в полицию о том, что его ограбили. Однако правоохранители обнаружили, что мужчина сымитировал преступление, чтобы не отдавать одолженные деньги.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

К правоохранителям поступило сообщение от 26-летнего жителя Харьковщины о том, что на трассе Одесса — Рени его SsangYong был остановлен тремя мужчинами в военной и полицейской форме. По словам заявителя, в ходе общения они завладели его деньгами в сумме 40 000 долларов и уехали. Однако следователи установили, что потерпевший ранее занял у знакомых аналогичную сумму средств, а потратив их, понял, что вернуть не сможет. Поэтому и решил сымитировать ограбление. А история о преступлении была вымышленной для заемщиков, как повод не отдавать долг.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (ложное сообщение следователю о совершении уголовного преступления). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о конфликте с ТЦК в Одессе. А также о мужчине, который провозил 700 пачек сигарет через границу.