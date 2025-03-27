Мешканець Одещини зімітував грабіж, аби не віддавати гроші

Поліція на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині мешканець Харківщини заявив до поліції про те, що його пограбували. Проте правоохоронці виявили, що чоловік зімітував злочин, щоб не віддавати позичені гроші.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До правоохоронців надійшло повідомлення від 26-річного жителя Харківщини про те, що на трасі Одеса — Рені його SsangYong був зупинений трьома чоловіками у військовій та поліцейській формі. За словами заявника, під час спілкування вони заволоділи його грошима у сумі 40 000 доларів та поїхали. Проте слідчі встановили, що потерпілий раніше позичив у знайомих аналогічну суму коштів, а витративши їх, зрозумів, що повернути не зможе. Тому й вирішив зімітувати пограбування. А історія про злочин була вигаданою для позичальників як привід не віддавати борг.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України (неправдиве повідомлення слідчому про вчинення кримінального правопорушення). Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт із ТЦК в Одесі. А також про чоловіка, який провозив 700 пачок цигарок через кордон.