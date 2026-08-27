Аккерманскую крепость хотят включить в святыни Украины

Аккерманская крепость. Фото: скриншот из Google Maps

Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В список предлагают включить 23 достопримечательности и исторические места. Единственным объектом Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Верховной Рады Украины.

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Новый статус

Президент Владимир Зеленский 24 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15550. Документ предусматривает определение понятия правового статуса национальных святынь Украинского народа. В предложенный перечень вошли 23 объекта культурного наследия. Среди них София Киевская, Киево-Печерская и Почаевская лавры, Херсонес Таврический, замки Любарта и Паланок, крепости в Каменце-Подольском и Хотине, Хортица, Холодный Яр и место боя под Крутами.

Аккерманская крепость

Одесскую область в этом списке представляет Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском. Это памятник национального значения и один из самых больших средневековых оборонных комплексов Украины.

Согласно законопроекту, национальной святыней сможет стать памятник культурного наследия национального значения или объект Всемирного наследия, имеющий особую культурную, историческую, научную или религиозную ценность.

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Что нужно для включения

Для включения в список объект должен соответствовать по меньшей мере двум определенным критериям. В частности, будут учитывать возраст, уникальность, значение для исторической памяти и связь с важными событиями или выдающимися фигурами.

Особая охрана

Если закон примут, национальные святыни будут иметь особый режим охраны и защиты. Также предлагают создать Совет по национальным святыням при президенте. Кроме того, законопроект предполагает усиление ответственности за нарушение требований законодательства по охране таких объектов культурного наследия.

Что известно о крепости

Аккерманская крепость расположена в Белгороде-Днестровском на берегу Днестровского лимана. Ее построили на месте античного города Тира, а основные укрепления формировались в XIV–XV веках. Крепость занимает более 9 гектаров, а протяженность ее оборонительных стен превышает 2 километра. Комплекс имеет четыре части – цитадель, гарнизонный, гражданский и портовый дворы. В разные периоды крепость являлась важным оборонным и торговым центром. В 1484 после осады ее захватили османские войска, после чего она более 300 лет находилась под властью Османской империи.

Сегодня Аккерманская крепость является памяткой архитектуры и градостроительства национального значения и одним из самых известных исторических объектов Одесщины. С 2019 года Тира и Аккерманская крепость также являются кандидатами на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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