Аккерманську фортецю хочуть включити до святинь України

Аккерманська фортеця. Фото: скриншот із Google Maps

Аккерманська фортеця на Одещині може отримати особливий статус національної святині України. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. До переліку пропонують включити 23 пам’ятки та історичні місця. Єдиним об’єктом Одеської області стала фортеця в Білгороді-Дністровському.

Про це Новини.LIVE дізналися із сайту Верховної Ради України.

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Новий статус

Президент Володимир Зеленський 24 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15550. Документ передбачає визначення поняття та правового статусу національних святинь Українського народу. До запропонованого переліку увійшли 23 об’єкти культурної спадщини. Серед них — Софія Київська, Києво-Печерська та Почаївська лаври, Херсонес Таврійський, замки Любарта і Паланок, фортеці в Кам’янці-Подільському та Хотині, Хортиця, Холодний Яр і місце бою під Крутами.

Аккерманська фортеця

Одеську область у цьому списку представляє Аккерманська фортеця в Білгороді-Дністровському. Це пам’ятка національного значення та один із найбільших середньовічних оборонних комплексів України.

За законопроєктом, національною святинею зможе стати пам’ятка культурної спадщини національного значення або об’єкт Всесвітньої спадщини, який має особливу культурну, історичну, наукову чи релігійну цінність.

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Що треба для включення

Для включення до переліку об’єкт має відповідати щонайменше двом визначеним критеріям. Зокрема, враховуватимуть його вік, унікальність, значення для історичної пам’яті та зв’язок із важливими подіями чи видатними постатями.

Особлива охорона

Якщо закон ухвалять, національні святині матимуть особливий режим охорони та захисту. Також пропонують створити Раду з питань національних святинь при президентові. Крім того, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за порушення вимог законодавства щодо охорони таких об’єктів культурної спадщини.

Що відомо про фортецю

Аккерманська фортеця розташована в Білгороді-Дністровському на березі Дністровського лиману. Її звели на місці античного міста Тіра, а основні укріплення формувалися у XIV–XV століттях. Фортеця займає понад 9 гектарів, а довжина її оборонних стін перевищує 2 кілометри. Комплекс має чотири частини — цитадель, гарнізонний, цивільний та портовий двори. У різні періоди фортеця була важливим оборонним і торговельним центром. У 1484 році після облоги її захопили османські війська, після чого вона понад 300 років перебувала під владою Османської імперії.

Сьогодні Аккерманська фортеця є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення і одним із найвідоміших історичних об’єктів Одещини. Із 2019 року Тіра та Аккерманська фортеця також є кандидатами на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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