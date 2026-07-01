Перегляд меж ЮНЕСКО в Одесі запропонував депутат

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі пропонують переглянути межі зони ЮНЕСКО та історичного ареалу міста. Депутати вважають, що нинішні обмеження заважають розвитку, ускладнюють відбудову та створюють проблеми під час реалізації проєктів. Вони наголосили, що чинні межі потребують перегляду.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва.

Трагедія для міста

Під час засідання комісії з питань комунальної власності Роман Сеник різко розкритикував нинішні межі зони ЮНЕСКО в Одесі. Він заявив, що після отримання цього статусу місто зіткнулося з великою кількістю обмежень, які заважають вирішувати навіть поточні питання. На його думку, ситуація потребує перегляду, адже сьогодні вона створює більше труднощів, ніж можливостей.

"Зона ЮНЕСКО — це трагедія для нашого міста. Люди, які так бігли за цією зоною ЮНЕСКО, тепер не розуміють взагалі, як її реалізовувати. І ЮНЕСКО не дуже зацікавлено в нашому місті, і наші керівники департаментів в шоці від того, що потрібно робити для того, щоб вирішити навіть проблемні питання", — заявив Сеник.

Пропозиція депутата

Сеник наголосив, що не пропонує повністю відмовлятися від статусу ЮНЕСКО. Водночас він вважає, що місту варто ініціювати перегляд меж охоронної території та історичного ареалу. За його словами, це допоможе простіше ухвалювати рішення, відновлювати Одесу та створити реальні умови для розвитку.

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"Його потрібно однозначно переглянути. Той масштаб, який зараз занесено в зону ЮНЕСКО, — це неадекватно ні з точки зору розвитку, ні з точки зору можливого фінансування, ні з точки зору війни, відновлення і тому подібне. Нам потрібно вибрати декілька основних місць, які мають бути в зоні ЮНЕСКО, все решта треба позбути цієї кабали на наших плечах", — зазначив депутат.

Що хочуть змінити

Депутат також запропонував переглянути межі історичного ареалу Одеси. На його думку, поки охоронна зона залишається настільки великою, місто не зможе повною мірою виконувати всі вимоги та реалізовувати необхідні проєкти. Він вважає, що зміни потрібно починати саме з коригування меж, а вже потім удосконалювати регуляторні документи.

"Допоки в нас будуть такі масштаби непідйомні, ми не зможемо зробити нічого. Моя особиста пропозиція — перегляд меж історичного ареалу і перегляд меж зони ЮНЕСКО. А вже далі — думати, що робити з регуляторним актом", — підсумував Роман Сеник.

Як повідомляли Новини.LIVE, від 2023 року власники житла в будинках-пам’ятках в Одесі не могли отримати компенсації за пошкодження через складні бюрократичні процедури. Питання неодноразово піднімалося на рівні держави після призначення керівництва Одеської МВА. Тепер Кабінет Міністрів офіційно зняв ці обмеження. Програма "єВідновлення" запрацює для таких об’єктів у спрощеному форматі.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса домоглася розширення переліку пам’яток, що отримали посилений захист ЮНЕСКО. Це має зміцнити міжнародний статус історичного центру та зафіксувати відповідальність за можливі злочини проти культурної спадщини.