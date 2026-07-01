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Главная Одесса В Одессе предлагают пересмотреть границы зоны ЮНЕСКО

В Одессе предлагают пересмотреть границы зоны ЮНЕСКО

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Дата публикации 1 июля 2026 14:21
Депутат предложил пересмотреть границы ЮНЕСКО в Одессе
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе предлагают пересмотреть границы зоны ЮНЕСКО и исторического ареала города. Депутаты считают, что нынешние ограничения мешают развитию, затрудняют восстановление и создают проблемы при реализации проектов. Они подчеркнули, что действующие границы нуждаются в пересмотре.

Об этом Новини.LIVE стало известно на заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства.

Трагедия для города

Во время заседания комиссии по вопросам коммунальной собственности Роман Сеник резко раскритиковал нынешние границы зоны ЮНЕСКО в Одессе. Он заявил, что после получения этого статуса город столкнулся с большим количеством ограничений, которые мешают решать даже текущие вопросы. По его мнению, ситуация требует пересмотра, ведь сегодня она создает больше трудностей, чем возможностей.

"Зона ЮНЕСКО — это трагедия для нашего города. Люди, которые так рвались к этой зоне ЮНЕСКО, теперь вообще не понимают, как её реализовывать. И ЮНЕСКО не очень заинтересовано в нашем городе, и наши руководители департаментов в шоке от того, что нужно делать для того, чтобы решить даже проблемные вопросы", — заявил Сеник.

Предложение депутата

Сеник подчеркнул, что не предлагает полностью отказываться от статуса ЮНЕСКО. В то же время он считает, что городу стоит инициировать пересмотр границ охранной территории и исторического ареала. По его словам, это поможет проще принимать решения, восстанавливать Одессу и создать реальные условия для развития.

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"Его нужно однозначно пересмотреть. Тот масштаб, который сейчас занесен в зону ЮНЕСКО, — это неадекватно ни с точки зрения развития, ни с точки зрения возможного финансирования, ни с точки зрения войны, восстановления и тому подобного. Нам нужно выбрать несколько основных мест, которые должны быть в зоне ЮНЕСКО, а от всего остального нужно избавиться от этого бремени на наших плечах", — отметил депутат.

Что хотят изменить

Депутат также предложил пересмотреть границы исторического ареала Одессы. По его мнению, пока охранная зона остается столь обширной, город не сможет в полной мере выполнять все требования и реализовывать необходимые проекты. Он считает, что изменения нужно начинать именно с корректировки границ, а уже потом совершенствовать нормативные документы.

"Пока у нас будут такие неподъемные масштабы, мы не сможем ничего сделать. Мое личное предложение — пересмотр границ исторического ареала и пересмотр границ зоны ЮНЕСКО. А уже дальше — думать, что делать с нормативным актом", — подытожил Роман Сеник.

Как сообщали Новини.LIVE, с 2023 года владельцы жилья в домах-памятниках в Одессе не могли получить компенсацию за повреждения из-за сложных бюрократических процедур. Вопрос неоднократно поднимался на государственном уровне после назначения руководства Одесской МВА. Теперь Кабинет Министров официально снял эти ограничения. Программа «еВосстановление» заработает для таких объектов в упрощенном формате.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса добилась расширения перечня памятников, получивших усиленную защиту ЮНЕСКО. Это должно укрепить международный статус исторического центра и зафиксировать ответственность за возможные преступления против культурного наследия.

Одесса ЮНЕСКО наследство
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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